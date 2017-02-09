قلد النقيب وليد عبدالواحد الزهراني قائد وحدة الشرطة العسكرية بقوات الطوارئ الخاصة بمركز التدريب التخصصي بمكة المكرمة الوكيل رقيب حسن محسن المالكي رتبة رقيب.
"المالكي" رقيبًا بقوات الطوارئ الخاصة بمكة
قلد النقيب وليد عبدالواحد الزهراني قائد وحدة الشرطة العسكرية بقوات الطوارئ الخاصة بمركز التدريب التخصصي بمكة المكرمة الوكيل رقيب حسن محسن المالكي رتبة رقيب.
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"المالكي" رقيبًا بقوات الطوارئ الخاصة بمكةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2017-02-09
قلد النقيب وليد عبدالواحد الزهراني قائد وحدة الشرطة العسكرية بقوات الطوارئ الخاصة بمركز التدريب التخصصي بمكة المكرمة الوكيل رقيب حسن محسن المالكي رتبة رقيب.
09 فبراير 2017 - 12 جمادى الأول 1438
12:03 AM
"المالكي" رقيبًا بقوات الطوارئ الخاصة بمكة
قلد النقيب وليد عبدالواحد الزهراني قائد وحدة الشرطة العسكرية بقوات الطوارئ الخاصة بمركز التدريب التخصصي بمكة المكرمة الوكيل رقيب حسن محسن المالكي رتبة رقيب.
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