يتلقى عبدالكريم بن قميشان المالكي التهاني والتبريكات من الأهل والزملاء والأصدقاء بمناسبة ترقيته للمرتبة الثانية عشرة بالإدارة العامة للمتابعة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على وظيفة كبير مفتشين بديوان الوزارة.
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"المالكي" للمرتبة الـ 12 بـ "الشؤون الإسلامية"
يتلقى عبدالكريم بن قميشان المالكي التهاني والتبريكات من الأهل والزملاء والأصدقاء بمناسبة ترقيته للمرتبة الثانية عشرة بالإدارة العامة للمتابعة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على وظيفة كبير مفتشين بديوان الوزارة.
يتلقى عبدالكريم بن قميشان المالكي التهاني والتبريكات من الأهل والزملاء والأصدقاء بمناسبة ترقيته للمرتبة الثانية عشرة بالإدارة العامة للمتابعة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على وظيفة كبير مفتشين بديوان الوزارة.
"المالكي" للمرتبة الـ 12 بـ "الشؤون الإسلامية"
يتلقى عبدالكريم بن قميشان المالكي التهاني والتبريكات من الأهل والزملاء والأصدقاء بمناسبة ترقيته للمرتبة الثانية عشرة بالإدارة العامة للمتابعة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على وظيفة كبير مفتشين بديوان الوزارة.