"المالكي" يقف على سير "التعلم النشط" بمدرسة قيا الثانية جنوب شرقي الطائف

أشاد بما شاهده من جهود بالمجمع من قِبل إدارته وجميع منسوبيه

قام مدير مكتب تعليم جنوب شرقي الطائف ، سلمان المالكي ، بزيارة لمدرسة قيا الثانية الابتدائية والمتوسطة .





والتقى المالكي قائد المدرسة ، سلطان الثبيتي ، والطاقم التعليمي من وكلاء وإداريين ومعلمين ، وقام بزيارة لمعرض فطن بالمدرسة ، تحت إشراف المعلم ، محمد بن خلف الحارثي ، فيما اطلع على استراتيجيات التعليم النشط لدى جميع المعلمين من خلال زيارتهم .





وأشاد المالكي بما شاهده من جهود تُبذل بالمجمع من قِبل إدارته وجميع منسوبيه.



