قام مدير مكتب تعليم جنوب شرقي الطائف ، سلمان المالكي ، بزيارة لمدرسة قيا الثانية الابتدائية والمتوسطة .
والتقى المالكي قائد المدرسة ، سلطان الثبيتي ، والطاقم التعليمي من وكلاء وإداريين ومعلمين ، وقام بزيارة لمعرض فطن بالمدرسة ، تحت إشراف المعلم ، محمد بن خلف الحارثي ، فيما اطلع على استراتيجيات التعليم النشط لدى جميع المعلمين من خلال زيارتهم .
وأشاد المالكي بما شاهده من جهود تُبذل بالمجمع من قِبل إدارته وجميع منسوبيه.
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"المالكي" يقف على سير "التعلم النشط" بمدرسة قيا الثانية جنوب شرقي الطائف
أشاد بما شاهده من جهود بالمجمع من قِبل إدارته وجميع منسوبيه
قام مدير مكتب تعليم جنوب شرقي الطائف ، سلمان المالكي ، بزيارة لمدرسة قيا الثانية الابتدائية والمتوسطة .
والتقى المالكي قائد المدرسة ، سلطان الثبيتي ، والطاقم التعليمي من وكلاء وإداريين ومعلمين ، وقام بزيارة لمعرض فطن بالمدرسة ، تحت إشراف المعلم ، محمد بن خلف الحارثي ، فيما اطلع على استراتيجيات التعليم النشط لدى جميع المعلمين من خلال زيارتهم .
وأشاد المالكي بما شاهده من جهود تُبذل بالمجمع من قِبل إدارته وجميع منسوبيه.
قام مدير مكتب تعليم جنوب شرقي الطائف ، سلمان المالكي ، بزيارة لمدرسة قيا الثانية الابتدائية والمتوسطة .
أشاد بما شاهده من جهود بالمجمع من قِبل إدارته وجميع منسوبيه
"المالكي" يقف على سير "التعلم النشط" بمدرسة قيا الثانية جنوب شرقي الطائف
قام مدير مكتب تعليم جنوب شرقي الطائف ، سلمان المالكي ، بزيارة لمدرسة قيا الثانية الابتدائية والمتوسطة .
والتقى المالكي قائد المدرسة ، سلطان الثبيتي ، والطاقم التعليمي من وكلاء وإداريين ومعلمين ، وقام بزيارة لمعرض فطن بالمدرسة ، تحت إشراف المعلم ، محمد بن خلف الحارثي ، فيما اطلع على استراتيجيات التعليم النشط لدى جميع المعلمين من خلال زيارتهم .
وأشاد المالكي بما شاهده من جهود تُبذل بالمجمع من قِبل إدارته وجميع منسوبيه.