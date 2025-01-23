"المالية": لا يوجد توجه لتطبيق رسوم حكومية على التحويلات المالية للخارج

أكد المتحدث الرسمي لوزارة المالية بأنه لا يوجد توجه لتطبيق رسوم حكومية على التحويلات المالية للخارج.
وقال "المملكة ملتزمة بمبدأ حرية حركة رؤوس الأموال من وإلى المملكة بما يتسق مع التوجهات الدولية".
أكد المتحدث الرسمي لوزارة المالية بأنه لا يوجد توجه لتطبيق رسوم حكومية على التحويلات المالية للخارج.
وقال "المملكة ملتزمة بمبدأ حرية حركة رؤوس الأموال من وإلى المملكة بما يتسق مع التوجهات الدولية".
أكد المتحدث الرسمي لوزارة المالية بأنه لا يوجد توجه لتطبيق رسوم حكومية على التحويلات المالية للخارج.
وقال "المملكة ملتزمة بمبدأ حرية حركة رؤوس الأموال من وإلى المملكة بما يتسق مع التوجهات الدولية".
أكد المتحدث الرسمي لوزارة المالية بأنه لا يوجد توجه لتطبيق رسوم حكومية على التحويلات المالية للخارج.
وقال "المملكة ملتزمة بمبدأ حرية حركة رؤوس الأموال من وإلى المملكة بما يتسق مع التوجهات الدولية".