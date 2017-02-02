المتحدث الأمني: استشهاد عريف عقب تعرض إحدى النقاط الحدودية بجازان لإطلاق نار

قال: من قبل عناصر حوثية مما اقتضى الرد على مصادر إطلاق النار والسيطرة على الموقف

أعلن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية استشهاد عريف بحرس الحدود؛ عقب تعرض إحدى النقاط الحدودية بجازان لإطلاق نار من قبل عناصر حوثية.

وتفصيلاً، صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه عند الساعة السادسة والنصف من صباح يوم الأربعاء الموافق 4/ 5/ 1438هـ، تعرضت إحدى النقاط الحدودية المتقدمة بمنطقة جازان للاستهداف بإطلاق نار كثيف وعشوائي عبر الحدود من قبل عناصر حوثية، مما اقتضى الرد على مصادر إطلاق النار بالمثل والسيطرة على الموقف بمساندة القوات البرية.

وتابع: قد نتج عن تبادل إطلاق النار استشهاد العريف بحرس الحدود محمد موسى حسن محزري تغمده الله بواسع رحمته وتقبله في الشهداء.