المتسللون قنبلة موقوتة ومنبع فساد.. ومطالبات بأقصى عقوبة للمهرِّبين

بعد إحباط الجهات الأمنية والجمارك للكثير من عمليات تهريب العمالة

كشفت إحصاءات الجهات الأمنية والجمارك السعودية عن إحباط الكثير من عمليات تهريب العمالة السائبة المخالفة لنظامي الإقامة والعمل، وكذلك إحباط الكثير من محاولات تهريب المواد المخدرة عبر المنافذ الحدودية والمطارات الدولية بالمملكة.



وحول الموضوع قال مواطنون لـ"سبق": "نحن بفضل من الله في أمن وأمان، في ظل الحضور الأمني المكثَّف على الطرقات السريعة وداخل المدن، ونتمنى فرض أقصى العقوبات الرادعة بحق كلِّ من تسول له نفسه القيامَ بمثل هذه الأعمال ومساعدة المخالفين والمفسدين؛ لكي يرتدع ويكون عبرة لغيره".

وأضافوا: "من الواجب من أبناء الوطن التكاتف والتعاون مع الجهات المختصة والمبادرة بتسليم هؤلاء المخالفين إلى الجهات الأمنية، بدلاً من محاولة مساعدتهم للوصول إلى ما قدموا من أجلة".

وأشاد المواطنون بدور رجال الأمن في إحباط محاولات التهريب المتكررة بوسائل مختلفة، كما قدموا شكرهم لرجال الأمن على جهودهم المبذولة؛ من أجل حفظ الأمن، سائلين المولى أن يحفظ بلادنا وولاة أمرنا من كل كيد وشر، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان.