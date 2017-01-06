"المتسوق الخفي" يترصد المتقاعسين في مرافق الصحة بالمدينة

برنامج فعّلته الوزارة بغرض تقييم مستوى الأداء بشكل دوري

ينفذ "المتسوق الخفي"، مطلع الأسبوع القادم، عدداً من الجولات الميدانية في مرافق الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة بهدف تقييم جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمراجعين.

يأتي ذلك في إطار سعي صحة المنطقة لتلبية احتياجات المواطن والمقيم الصحية، حيث يعتبر المتسوق الخفي أحد العناصر الهامة في قياس رضا المراجعين.

ويركز المتسوق الخفي خلال جولاته الميدانية غير المعلنة على رصد أداء العاملين في القطاع الصحي ومن لهم تواصل مباشر مع الجمهور وتقييم مهاراتهم وتسجيل الملاحظات التي تؤثر على مستوى تقديم الخدمة؛ لتحديد نقاط القوة والضعف ودراستها ثم تطوير آلية العمل وإجراء التحديث اللازم بما يعزز من قدرات الكوادر العاملة في القطاع الصحي بالمنطقة.

وكانت "الصحة" قد أعلنت مؤخرًا عن تفعيل برنامج "المتسوق الخفي"؛ للتعرف على الوضع الراهن وتقييم مستوى الأداء بشكل دوري مما يحقق مستوى متميزًا من الخدمات الصحية.