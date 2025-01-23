"المتعاني" يتفقد مشاريع "المستودع الخيري" بالمدينة المنورة

​​زار مشروعي "السقيا " بقرية النخيل و " الأثاث المستعمل "

ترأس عبدالرحمن حميدان المتعاني رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بربوع العين مؤخرا وفد من الجمعية لزيارة مشاريع جمعية المستودع الخيري بالمدينة المنورة وفى مقدمتها مشروع السقيا بقرية النخيل ، ومشروع استقبال الأثاث المستعمل .

وكان في استقبال الوفد رئيس قسم السقيا بجمعية مستودع المدينة المنورة و/فهدالرويثي عبدالهادي الحجيلي مدير إدارة الفروع بالجمعية وعدد من موظفي الفرع .

واطلع الوفد على عرض مرئي لجميع المشاريع الخيرية التي يقدمها الفرع للمستفيدين منه بقرية النجيل ، كما قام بجولة على أقسام الفرع ومنها المكاتب والمستودعات ووايتات السقيا .

كما زار الوفد أهم مشاريع السقيا بمنطقة المدينة المنورة المتكون من بئر على بعد 30 كلم من مركز قرية النخيل وبواسطة مضخات عملاقة يتم ضخ المياه الى وسط القرية في خزانات ضخة وأشياب خاصة بالجمعية والدوائر الحكوية المستفيدة من المشروع وأشياب أخري للمواطنين ،كما خصص لكل تجمع أسري خزان تتم تعبئته دوريا بواسطة وايتات الجمعية ، فيمت شملت الزيارة المنبع والمصب والعديد من القرى والتجمعات السكنية المستفيده من المشروع .

وتفقد الوفد إدارة الخدمات بجمعية المستودع ، وأجتمع مع مدير ادارة الخدمات احمد الفرج وتم من خلاله شرح عمل ادارة الخدمات وماتقدمه للمحتاجين والمستفيدين منها ومن أهمها مشروع استقبال الأثاث المستعمل ومعالجته وتجديده وإعادته للفقراء والمحتاجين وتوصيله وتركيبه مجانا .

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يشار إلى أن وفد جمعية البر الخيرية قد تشكل من / غبيش بن صالح المالكي رئيس مجلس إدارة جمعية البر بالجائزة وصالح بن رزق الله المتعاني عضو المجس العمومي لجمعية البر بربوع والمهندس عبدالله المحيذيف نائب رئيس جمعية إرواء للإستفادة من خبرته الطويلة في هذا المجال.