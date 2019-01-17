المثقفون على موعد مع حفل جائزة "الثبيتي" وتتويج "حداد ويعقوب ومتالي"

ينظمه الجمعة "أدبي الطائف" والتقدير 200 ألف.. فعاليات وتشويش وبورتريهات

ينظم النادي الأدبي الثقافي بالطائف ، حفل جائزة الشاعر محمد الثبيتي ،في دورتها الثالثة ،مساء الجمعة القادم، بمقر فرع جمعية الثقافة والفنون بالطائف.

وأوضح رئيس مجلس إدارة نادي الطائف الأدبي الثقافي ،عطا الله بن مسفر الجعيد، أنه سيتم تتويج الفائزين بجائزة الشاعر محمد الثبيتي للإبداع في دورتها الثالثة في فروعها الثلاثة ، وهم: "الشاعر البحريني قاسم حداد الذي فاز في فرع التجربة الشعرية، نظير مجمل أعماله، ودوره الثقافي، والشاعر السعودي محمد إبراهيم يعقوب الذي فاز بجائزة الشعر عن ديوانه "ليس يعنيني كثيرًا"، والدكتور محمد ولد متالي محمدو من موريتانيا الشقيقة الذي فاز في فرع الدراسات النقدية عن دراسته "شعرية التناص" ؛ أثر تجربة الشاعر محمد الثبيتي في الشعر السعودي المعاصر".

وأشار "الجعيد" إلى أن قيمة الجائزة في فرع التجربة الشعرية تبلغ (100) ألف ريال، فيما تبلغ قيمة الجائزة في فرعي الشعر والدراسات النقدية مبلغ (50) ألف ريال لكل فرع ، مبيناً أن هذا الحفل سيشهد عددًا من الفعاليات التي ستبدأ بعد مغرب الجمعة باستقبال الضيوف وعرض عدد من الفنون التي تشتهر بها الطائف.

وبين: "فيما يبدأ الحفل الخطابي والتتويج بعد صلاة العشاء والذي يشتمل على مشهد مسرحي بعنوان "تشويش" وهو عبارة عن قراءة مسرحية لقصائد شعرية للشاعر محمد الثبيتي ، والشاعر قاسم حداد ، من إخراج الفنان المخرج سامي الزهراني ، إضافة إلى عرض عدد من الأفلام المرئية عن الجائزة والفائزين ، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين التشكيليين في رسم بورتوريهات للفائزين وهم : "صالح الشهري ، وعبد الله بن صقر ، ونبيل طاهر".

ووجه "الجعيد" شكره وتقديره لأمانة الجائزة في دورتها الثالثة ،ممثلةً في أمين الجائزة الدكتور سعيد السريحي، وأعضائها: الدكتورة أميرة كشغري، حسين بافقيه، أحمد البوق، الدكتور أحمد الهلالي، ومقرر أمانة الجائزة قليل الثبيتي، وسكرتير الجائزة أمين العصري، على جهودهم ودورهم في إنجاح أعمال الدورة الثالثة للجائزة ودأب الأمانة على الشفافية والموضوعية في اختيار الأسماء والأعمال الفائزة.

كما وجه شكره لفريق التحكيم الذين عكفوا على قراءة وتقييم الأعمال المشاركة من دواوين شعرية ودراسات نقدية، وأشاد بدور أعضاء جمعية الثقافة والفنون بالطائف ،ممثلةً في مدير الجمعية فيصل الخديدي، ومخرج الحفل أحمد الأحمري وكافة المشاركين من أعضاء الجمعية قائلاً: "إنه منذ اللحظة الأولى لاختيار الجمعية لإقامة الحفل بدأت الاستعدادات وتشكيل فريق العمل بإشراف المسؤول المالي بالنادي وعضو مجلس الإدارة ، عبد العزيز عبد الغني عسيري ، حيث تم تسخير كافة الإمكانيات لانجاح فعاليات الحفل" ، داعياً المثقفين والمثقفات لحضور الحفل بمقر فرع جمعية الثقافة والفنون بحي الفيصلية.