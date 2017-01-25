"المجدوعي" للمرتبة 13 بهيئة الأمر بالمعروف

أصدر الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قراراً بترقية سعيد بن أحمد المجدوعي، إلى المرتبة الثالثة عشرة، بفرع الرئاسة العامة بالمنطقة الشرقية.



وعبّر "المجدوعي" عن شكره وتقديره لرئيس الهيئة على هذه الثقة الكريمة، كما شكر وكلاء الرئيس العام ومدير عام الفرع بالمنطقة الشرقية على دعمه الدائم، سائلاً الله تعالى أن يعينه على بذل المزيد من الجهد.



"سبق" تبارك لـ "المجدوعي" وتتمنى له مزيد التوفيق.