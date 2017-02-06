واستعرض المجلس خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، ومن ضمنها العرض المقدم من مركز الإنجاز والتدخل السريع حيال سير العمل في مبادرات برنامج التحول الوطني، واتخذ المجلس حيال ذلك التوصيات اللازمة.

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر اليمامة بالرياض.

"المجلس الاقتصادي" يستعرض عددًا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2017-02-06 عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر اليمامة بالرياض.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، ومن ضمنها العرض المقدم من مركز الإنجاز والتدخل السريع حيال سير العمل في مبادرات برنامج التحول الوطني، واتخذ المجلس حيال ذلك التوصيات اللازمة.

06 فبراير 2017 - 9 جمادى الأول 1438 09:06 PM

منها العرض المقدم من "مركز الإنجاز" حيال سير العمل في مبادرات "برنامج التحول"

"المجلس الاقتصادي" يستعرض عددًا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية





A A A





8 مشاركة

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر اليمامة بالرياض.



واستعرض المجلس خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، ومن ضمنها العرض المقدم من مركز الإنجاز والتدخل السريع حيال سير العمل في مبادرات برنامج التحول الوطني، واتخذ المجلس حيال ذلك التوصيات اللازمة.