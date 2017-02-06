"المجلس الاقتصادي" يستعرض عددًا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية
منها العرض المقدم من "مركز الإنجاز" حيال سير العمل في مبادرات "برنامج التحول"
عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر اليمامة بالرياض.
واستعرض المجلس خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، ومن ضمنها العرض المقدم من مركز الإنجاز والتدخل السريع حيال سير العمل في مبادرات برنامج التحول الوطني، واتخذ المجلس حيال ذلك التوصيات اللازمة.
"المجلس الاقتصادي" يستعرض عددًا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2017-02-06
عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر اليمامة بالرياض.
واستعرض المجلس خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، ومن ضمنها العرض المقدم من مركز الإنجاز والتدخل السريع حيال سير العمل في مبادرات برنامج التحول الوطني، واتخذ المجلس حيال ذلك التوصيات اللازمة.
06 فبراير 2017 - 9 جمادى الأول 1438
09:06 PM
منها العرض المقدم من "مركز الإنجاز" حيال سير العمل في مبادرات "برنامج التحول"
"المجلس الاقتصادي" يستعرض عددًا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية
عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر اليمامة بالرياض.
واستعرض المجلس خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، ومن ضمنها العرض المقدم من مركز الإنجاز والتدخل السريع حيال سير العمل في مبادرات برنامج التحول الوطني، واتخذ المجلس حيال ذلك التوصيات اللازمة.