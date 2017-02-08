المجلس البلدي بالخرج يقر عدداً من المشاريع الحيوية بالمحافظة

تضمنت تنفيذ أعمال السفلتة والإنارة وتنفيذ مصائد لمياه الأمطار

أقر المجلس البلدي بالخرج باجتماعه اليوم الأربعاء؛ عدداً من المشاريع الحيوية التي تلامس المواطن والمقيم بالمحافظة.

وتضمنت المشاريع في المرافق البلدية: استكمال السوق التراثي، واستكمال تنفيذ أعمال السفلتة والإنارة لسوق الخضار الغربي، وفي طرق المحافظة: حزام الزاهر من "ش١٧" إلى طريق القاعدة الجوية "تطوير واستكمال أعمال السفلتة"

ساحات وحدائق المحافظة، ساحة غرب المحافظة بجانب عيون الخرج، حديقة مشرف، حديقة الفيصلية، حديقة الراشدية، حديقة اليمامة، حديقة المحمدية، حديقة النزهة.

كما تضمنت درء مخاطر السيول: في طريق الملك عبدالله "أربعة مواقع" تمديد أنابيب وتصريف مياه الأمطار، طريق الملك سعود وفروعه، وتنفيذ مصائد لمياه الأمطار لبعض الأحياء؛ منها: حي مشرف، حي الورود، حي المنيفية، حي الخزامى؛ حسبما ورد من شكاوى المواطنين.

وأكد رئيس المجلس البلدي بالخرج "الدكتور مصلح العنزي"، أن المجلس بالتعاون مع البلدية يبذل كل ما لديه من جهود في سبيل تحقيق تطلعات المواطن وتقديم الخدمة المناسبة والسلامة والرفاهية لأهالي المحافظة.