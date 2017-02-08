النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المجلس البلدي بالخرج يقر عدداً من المشاريع الحيوية بالمحافظة

تضمنت تنفيذ أعمال السفلتة والإنارة وتنفيذ مصائد لمياه الأمطار

 أقر المجلس البلدي بالخرج باجتماعه اليوم الأربعاء؛ عدداً من المشاريع الحيوية التي تلامس المواطن والمقيم بالمحافظة.

وتضمنت المشاريع في المرافق البلدية: استكمال السوق التراثي، واستكمال تنفيذ أعمال السفلتة والإنارة لسوق الخضار الغربي، وفي طرق المحافظة: حزام الزاهر من "ش١٧" إلى طريق القاعدة الجوية "تطوير واستكمال أعمال السفلتة"
ساحات وحدائق المحافظة، ساحة غرب المحافظة بجانب عيون الخرج، حديقة مشرف، حديقة الفيصلية، حديقة الراشدية، حديقة اليمامة، حديقة المحمدية، حديقة النزهة.

كما تضمنت درء مخاطر السيول: في طريق الملك عبدالله "أربعة مواقع" تمديد أنابيب وتصريف مياه الأمطار، طريق الملك سعود وفروعه، وتنفيذ مصائد لمياه الأمطار لبعض الأحياء؛ منها: حي مشرف، حي الورود، حي المنيفية، حي الخزامى؛ حسبما ورد من شكاوى المواطنين.

وأكد رئيس المجلس البلدي بالخرج "الدكتور مصلح العنزي"، أن المجلس بالتعاون مع البلدية يبذل كل ما لديه من جهود في سبيل تحقيق تطلعات المواطن وتقديم الخدمة المناسبة والسلامة والرفاهية لأهالي المحافظة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
المجلس البلدي بالخرج يقر عدداً من المشاريع الحيوية بالمحافظة
سبق

 أقر المجلس البلدي بالخرج باجتماعه اليوم الأربعاء؛ عدداً من المشاريع الحيوية التي تلامس المواطن والمقيم بالمحافظة.

وتضمنت المشاريع في المرافق البلدية: استكمال السوق التراثي، واستكمال تنفيذ أعمال السفلتة والإنارة لسوق الخضار الغربي، وفي طرق المحافظة: حزام الزاهر من "ش١٧" إلى طريق القاعدة الجوية "تطوير واستكمال أعمال السفلتة"
ساحات وحدائق المحافظة، ساحة غرب المحافظة بجانب عيون الخرج، حديقة مشرف، حديقة الفيصلية، حديقة الراشدية، حديقة اليمامة، حديقة المحمدية، حديقة النزهة.

كما تضمنت درء مخاطر السيول: في طريق الملك عبدالله "أربعة مواقع" تمديد أنابيب وتصريف مياه الأمطار، طريق الملك سعود وفروعه، وتنفيذ مصائد لمياه الأمطار لبعض الأحياء؛ منها: حي مشرف، حي الورود، حي المنيفية، حي الخزامى؛ حسبما ورد من شكاوى المواطنين.

وأكد رئيس المجلس البلدي بالخرج "الدكتور مصلح العنزي"، أن المجلس بالتعاون مع البلدية يبذل كل ما لديه من جهود في سبيل تحقيق تطلعات المواطن وتقديم الخدمة المناسبة والسلامة والرفاهية لأهالي المحافظة.

08 فبراير 2017 - 11 جمادى الأول 1438
06:53 PM
تضمنت تنفيذ أعمال السفلتة والإنارة وتنفيذ مصائد لمياه الأمطار

المجلس البلدي بالخرج يقر عدداً من المشاريع الحيوية بالمحافظة

A A A
ذياب الشمري - الخرج
0
398

 أقر المجلس البلدي بالخرج باجتماعه اليوم الأربعاء؛ عدداً من المشاريع الحيوية التي تلامس المواطن والمقيم بالمحافظة.

وتضمنت المشاريع في المرافق البلدية: استكمال السوق التراثي، واستكمال تنفيذ أعمال السفلتة والإنارة لسوق الخضار الغربي، وفي طرق المحافظة: حزام الزاهر من "ش١٧" إلى طريق القاعدة الجوية "تطوير واستكمال أعمال السفلتة"
ساحات وحدائق المحافظة، ساحة غرب المحافظة بجانب عيون الخرج، حديقة مشرف، حديقة الفيصلية، حديقة الراشدية، حديقة اليمامة، حديقة المحمدية، حديقة النزهة.

كما تضمنت درء مخاطر السيول: في طريق الملك عبدالله "أربعة مواقع" تمديد أنابيب وتصريف مياه الأمطار، طريق الملك سعود وفروعه، وتنفيذ مصائد لمياه الأمطار لبعض الأحياء؛ منها: حي مشرف، حي الورود، حي المنيفية، حي الخزامى؛ حسبما ورد من شكاوى المواطنين.

وأكد رئيس المجلس البلدي بالخرج "الدكتور مصلح العنزي"، أن المجلس بالتعاون مع البلدية يبذل كل ما لديه من جهود في سبيل تحقيق تطلعات المواطن وتقديم الخدمة المناسبة والسلامة والرفاهية لأهالي المحافظة.

شارك برأيك
44
148

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

250 ألفًا

250 ألفًا

05 فبراير
4,314
11.6 مليار

11.6 مليار

03 فبراير
3,525
3000

3000

01 فبراير
2,857
26 مليار دولار

26 مليار دولار

29 يناير
3,719

الفعاليات

جارية
26
يناير

مهرجان الغضا

تنتهي 11 مارس
جارية
26
يناير

مهرجان ربيع النعيرية السادس عشر

تنتهي 24 فبراير
جارية
08
فبراير

ملتقى رواد صناعة السياحة والسفر

تنتهي 09 فبراير
قادمة
09
فبراير

المعرض الدولي للإعلام المرئي والمسموع

تنتهي 11 فبراير
قادمة
10
فبراير

مهرجان جامعة الأمير سلطان

تنتهي 11 فبراير

كاريكاتير

أبطال الحد الجنوبي.. قوة رادعة

المقالات

الاتحـاد المكبَّل بالديـون..!

الاتحـاد المكبَّل بالديـون..!

محمد الصيـعري
بكاء على أبواب الصحافة

بكاء على أبواب الصحافة

سعيد آل جندب
جامعاتنا تتحدى رؤية السعودية

جامعاتنا تتحدى رؤية السعودية

عبدالرحمن المرشد
سوق الإعلانات السوداء

سوق الإعلانات السوداء

برجس البرجس
رفقًا بنا أيها الوزراء!.. مشاعرنا أيها الوزراء!

رفقًا بنا أيها الوزراء!.. مشاعرنا أيها الوزراء!

أحمد الركبان
شذوذات توظيفية وعجائب جامعية!

شذوذات توظيفية وعجائب جامعية!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
نهاية مفحــط..!!

نهاية مفحــط..!!

محمد الصيـعري
كيف يُلغى أوبريت الجنادرية ويُسمح بالحفلات؟!

كيف يُلغى أوبريت الجنادرية ويُسمح بالحفلات؟!

بندر الشهري
نجحوا مع فتياتنا

نجحوا مع فتياتنا

حمد مشخص
حساب المواطن.. هل سيكون طوق النجاة..؟!

حساب المواطن.. هل سيكون طوق النجاة..؟!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل
صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة