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المحافظ ورئيس البلدية يقفان على حالات التسمّم بمستشفى تربة

فريق عمل لإغلاق المحل احترازياً لحين الانتهاء من الإجراءات

وقف محافظ تربة ناصر بن حمود السبيعي؛ ورئيس بلدية محافظة تربة المهندس عبدالله بن علي مكي؛ على حالة الطوارئ المستنفرة بمستشفى محافظة تربة بسبب حالة التسمّم التي وقعت في الساعات الأولى من صباح اليوم؛ للاطمئنان على صحة المرضى المصابين وسلامتهم.

 

وأوضح مكي؛ أنه تمّ تشكيل فريق عمل متخصّص للوقوف على المحل المتسبّب في حالات التسمّم وعمل الإجراء النظامي في مثل هذه الحالات، وسيغلق احترازياً لحين الانتهاء من الإجراءات اللازمة.

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المحافظ ورئيس البلدية يقفان على حالات التسمّم بمستشفى تربة
سبق

وقف محافظ تربة ناصر بن حمود السبيعي؛ ورئيس بلدية محافظة تربة المهندس عبدالله بن علي مكي؛ على حالة الطوارئ المستنفرة بمستشفى محافظة تربة بسبب حالة التسمّم التي وقعت في الساعات الأولى من صباح اليوم؛ للاطمئنان على صحة المرضى المصابين وسلامتهم.

 

وأوضح مكي؛ أنه تمّ تشكيل فريق عمل متخصّص للوقوف على المحل المتسبّب في حالات التسمّم وعمل الإجراء النظامي في مثل هذه الحالات، وسيغلق احترازياً لحين الانتهاء من الإجراءات اللازمة.

16 يناير 2017 - 18 ربيع الآخر 1438
12:36 PM
فريق عمل لإغلاق المحل احترازياً لحين الانتهاء من الإجراءات

المحافظ ورئيس البلدية يقفان على حالات التسمّم بمستشفى تربة

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سعد البقمي - تربة
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وقف محافظ تربة ناصر بن حمود السبيعي؛ ورئيس بلدية محافظة تربة المهندس عبدالله بن علي مكي؛ على حالة الطوارئ المستنفرة بمستشفى محافظة تربة بسبب حالة التسمّم التي وقعت في الساعات الأولى من صباح اليوم؛ للاطمئنان على صحة المرضى المصابين وسلامتهم.

 

وأوضح مكي؛ أنه تمّ تشكيل فريق عمل متخصّص للوقوف على المحل المتسبّب في حالات التسمّم وعمل الإجراء النظامي في مثل هذه الحالات، وسيغلق احترازياً لحين الانتهاء من الإجراءات اللازمة.

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