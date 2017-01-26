المحرج يقف على سير العمل بغرفة العمليات وتفويج الزوار للروضة بالمسجد النبوي

ضمن الاستعدادات المبكرة للأمن العام قبل بدء إجازة نهاية الفصل الدراسي الأول

قام مدير الأمن العام الفريق عثمان بن ناصر المحرج بزيارة لغرفة عمليات مواقف السيارات الخاصة بزوار المسجد النبوي المرتبطة بغرفة العمليات الرئيسة والتي تديرها القوة الخاصة لأمن المسجد النبوي الشريف للاطلاع على سير العمل والوقوف على ما جد فيها من تطوير وتحسين.

وتأتي هذه الزيارة ضمن الاستعدادات المبكرة للأمن العام قبل بدء إجازة نهاية الفصل الدراسي الأول، هذا ورافقه كل من قائد قوات الطوارئ الخاصة الفريق خالد قرار الحربي ومدير شرطة منطقة المدينة المنورة وعدد من قيادات الأمن العام، وكان في استقبالهم مساعد مدير الأمن العام لأمن الحج والعمرة اللواء الدكتور سعود بن عبدالله الخليوي وقائد القوة الخاصة لأمن المسجد النبوي الشريف العميد عبدالرحمن المشحن.

بعد ذلك قام ومرافقوه بجولة شملت كافة أرجاء المسجد النبوي والروضة الشريفة، واطلع على آلية تفويج الزوار للروضة وكذلك تفويج ضيوف الرحمن أمام المواجهة أثناء السلام على رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) وصاحبيه.

وفي نهاية الزيارة أثنى على ما يقوم به رجال الأمن العام من جهود ملحوظة خدمة لزوار المسجد النبوي الشريف.