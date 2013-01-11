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"المخدرات" تحبط تهريب 623 ألف قرص مخدر في طريقها إلى جدة

مخبأة تحت "تلبيسة" ديكور الصندوق الخلفي لمركبة

أحبط رجال مكافحة المخدرات بالمدينة المنورة محاولة تهريب 623 ألف قرص إمفيتامين خلال محاولة نقلها من تبوك إلى جدة، حيث تم العثور على المضبوطات مخبأة بطريقة احترافية تحت تلبيسة ديكور الصندوق الخلفي لمركبة نقل أعلاف.
 
كما قبض رجال الأمن على المتورط فيها.
 

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المخدرات" تحبط تهريب 623 ألف قرص مخدر في طريقها إلى جدة
سبق

أحبط رجال مكافحة المخدرات بالمدينة المنورة محاولة تهريب 623 ألف قرص إمفيتامين خلال محاولة نقلها من تبوك إلى جدة، حيث تم العثور على المضبوطات مخبأة بطريقة احترافية تحت تلبيسة ديكور الصندوق الخلفي لمركبة نقل أعلاف.
 
كما قبض رجال الأمن على المتورط فيها.
 

10 يناير 2017 - 12 ربيع الآخر 1438
12:23 AM
مخبأة تحت "تلبيسة" ديكور الصندوق الخلفي لمركبة

"المخدرات" تحبط تهريب 623 ألف قرص مخدر في طريقها إلى جدة

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متعب البقمي - جدة
14
23,807

أحبط رجال مكافحة المخدرات بالمدينة المنورة محاولة تهريب 623 ألف قرص إمفيتامين خلال محاولة نقلها من تبوك إلى جدة، حيث تم العثور على المضبوطات مخبأة بطريقة احترافية تحت تلبيسة ديكور الصندوق الخلفي لمركبة نقل أعلاف.
 
كما قبض رجال الأمن على المتورط فيها.
 

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