أحبط رجال مكافحة المخدرات بالمدينة المنورة محاولة تهريب 623 ألف قرص إمفيتامين خلال محاولة نقلها من تبوك إلى جدة، حيث تم العثور على المضبوطات مخبأة بطريقة احترافية تحت تلبيسة ديكور الصندوق الخلفي لمركبة نقل أعلاف. كما قبض رجال الأمن على المتورط فيها.

"المخدرات" تحبط تهريب 623 ألف قرص مخدر في طريقها إلى جدة متعب البقمي سبق 2017-01-10 أحبط رجال مكافحة المخدرات بالمدينة المنورة محاولة تهريب 623 ألف قرص إمفيتامين خلال محاولة نقلها من تبوك إلى جدة، حيث تم العثور على المضبوطات مخبأة بطريقة احترافية تحت تلبيسة ديكور الصندوق الخلفي لمركبة نقل أعلاف.



كما قبض رجال الأمن على المتورط فيها.



10 يناير 2017 - 12 ربيع الآخر 1438 12:23 AM

مخبأة تحت "تلبيسة" ديكور الصندوق الخلفي لمركبة

"المخدرات" تحبط تهريب 623 ألف قرص مخدر في طريقها إلى جدة





A A A





64 مشاركة

أحبط رجال مكافحة المخدرات بالمدينة المنورة محاولة تهريب 623 ألف قرص إمفيتامين خلال محاولة نقلها من تبوك إلى جدة، حيث تم العثور على المضبوطات مخبأة بطريقة احترافية تحت تلبيسة ديكور الصندوق الخلفي لمركبة نقل أعلاف.



كما قبض رجال الأمن على المتورط فيها.

