النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"المخلافي": إيران زوّدت الحوثيين بطائرة قادرة على إطلاق صواريخ

قال: 2017 سيكون عام النصر والقضاء على الانقلابيين الإرهابيين

 كشف وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي، أن الطائرة من دون طيار التي دمّرها الجيش اليمني في الساحل الغربي قبل أيام، هي "طائرة إيرانية قادرة على إطلاق القذائف الصاروخية"، معتبراً أنها "دليل آخر على التورط الإيراني المتغلغل في اليمن".

وذكر "المخلافي" أن الحكومة اليمنية تقدّمت رسمياً بشكوى في الأمم المتحدة لخرق إيران قرار مجلس الأمن 2216 الذي يلزم جميع الدول بعدم التعاون العسكري مع الانقلابيين.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن "المخلافي" قوله إن "2017 سيكون عام النصر والسلام والقضاء على مجموعة الحوثيين الإرهابية التي أدخلت الشعب اليمني في هذه الدوامة والحرب التي نحن نرفضها ولا نريدها، ولكن نبعدها عن شعبنا"، وفقاً لصحيفة "الشرق الأوسط".

وأضاف وزير الخارجية اليمني أن "الانقلابيين ليسوا راغبين في السلام، وليس لديهم استعداد له، السلام لا يتحقق بمجرد رغبة الحكومة اليمنية والتحالف والمجتمع الدولي بذلك، السلام يتحقق برغبة الحوثيين للسلام وانصياعهم لمتطلباته، ومن متطلباته الالتزام بالمرجعيات الثلاث: الاستعداد للذهاب بحسن نية لمشاورات السلام، ووقف العدوان على الشعب اليمني، واستعدادهم لتسليم السلاح والانسحاب، ووقف الاعتداءات على الأشقاء والجيران في المملكة ودول الخليج، وهو أمر ليس متوفراً لدى الحوثيين حتى الآن".

وفي تعليقه على استهداف الحوثيين وقوات صالح للفرقاطة السعودية في البحر الأحمر أثناء قيامها بدورية للرقابة على الساحل الغربي اليمني لمنع التهريب، أوضح عبدالملك المخلافي أن هذا الاستهداف يكشف أنهم ليسوا فقط خطراً على الشعب اليمني وجيرانه، بل خطر على الملاحة الدولية كلها من خلال استهداف الفرقاطة السعودية في عمل إرهابي من خلال الطريقة التي تمّت بها، وكل هذا يتم بتعاون ودعم إيراني واضح ومفضوح.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"المخلافي": إيران زوّدت الحوثيين بطائرة قادرة على إطلاق صواريخ
سبق

 كشف وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي، أن الطائرة من دون طيار التي دمّرها الجيش اليمني في الساحل الغربي قبل أيام، هي "طائرة إيرانية قادرة على إطلاق القذائف الصاروخية"، معتبراً أنها "دليل آخر على التورط الإيراني المتغلغل في اليمن".

وذكر "المخلافي" أن الحكومة اليمنية تقدّمت رسمياً بشكوى في الأمم المتحدة لخرق إيران قرار مجلس الأمن 2216 الذي يلزم جميع الدول بعدم التعاون العسكري مع الانقلابيين.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن "المخلافي" قوله إن "2017 سيكون عام النصر والسلام والقضاء على مجموعة الحوثيين الإرهابية التي أدخلت الشعب اليمني في هذه الدوامة والحرب التي نحن نرفضها ولا نريدها، ولكن نبعدها عن شعبنا"، وفقاً لصحيفة "الشرق الأوسط".

وأضاف وزير الخارجية اليمني أن "الانقلابيين ليسوا راغبين في السلام، وليس لديهم استعداد له، السلام لا يتحقق بمجرد رغبة الحكومة اليمنية والتحالف والمجتمع الدولي بذلك، السلام يتحقق برغبة الحوثيين للسلام وانصياعهم لمتطلباته، ومن متطلباته الالتزام بالمرجعيات الثلاث: الاستعداد للذهاب بحسن نية لمشاورات السلام، ووقف العدوان على الشعب اليمني، واستعدادهم لتسليم السلاح والانسحاب، ووقف الاعتداءات على الأشقاء والجيران في المملكة ودول الخليج، وهو أمر ليس متوفراً لدى الحوثيين حتى الآن".

وفي تعليقه على استهداف الحوثيين وقوات صالح للفرقاطة السعودية في البحر الأحمر أثناء قيامها بدورية للرقابة على الساحل الغربي اليمني لمنع التهريب، أوضح عبدالملك المخلافي أن هذا الاستهداف يكشف أنهم ليسوا فقط خطراً على الشعب اليمني وجيرانه، بل خطر على الملاحة الدولية كلها من خلال استهداف الفرقاطة السعودية في عمل إرهابي من خلال الطريقة التي تمّت بها، وكل هذا يتم بتعاون ودعم إيراني واضح ومفضوح.

09 فبراير 2017 - 12 جمادى الأول 1438
11:15 AM
قال: 2017 سيكون عام النصر والقضاء على الانقلابيين الإرهابيين

"المخلافي": إيران زوّدت الحوثيين بطائرة قادرة على إطلاق صواريخ

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
8
22,913

 كشف وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي، أن الطائرة من دون طيار التي دمّرها الجيش اليمني في الساحل الغربي قبل أيام، هي "طائرة إيرانية قادرة على إطلاق القذائف الصاروخية"، معتبراً أنها "دليل آخر على التورط الإيراني المتغلغل في اليمن".

وذكر "المخلافي" أن الحكومة اليمنية تقدّمت رسمياً بشكوى في الأمم المتحدة لخرق إيران قرار مجلس الأمن 2216 الذي يلزم جميع الدول بعدم التعاون العسكري مع الانقلابيين.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن "المخلافي" قوله إن "2017 سيكون عام النصر والسلام والقضاء على مجموعة الحوثيين الإرهابية التي أدخلت الشعب اليمني في هذه الدوامة والحرب التي نحن نرفضها ولا نريدها، ولكن نبعدها عن شعبنا"، وفقاً لصحيفة "الشرق الأوسط".

وأضاف وزير الخارجية اليمني أن "الانقلابيين ليسوا راغبين في السلام، وليس لديهم استعداد له، السلام لا يتحقق بمجرد رغبة الحكومة اليمنية والتحالف والمجتمع الدولي بذلك، السلام يتحقق برغبة الحوثيين للسلام وانصياعهم لمتطلباته، ومن متطلباته الالتزام بالمرجعيات الثلاث: الاستعداد للذهاب بحسن نية لمشاورات السلام، ووقف العدوان على الشعب اليمني، واستعدادهم لتسليم السلاح والانسحاب، ووقف الاعتداءات على الأشقاء والجيران في المملكة ودول الخليج، وهو أمر ليس متوفراً لدى الحوثيين حتى الآن".

وفي تعليقه على استهداف الحوثيين وقوات صالح للفرقاطة السعودية في البحر الأحمر أثناء قيامها بدورية للرقابة على الساحل الغربي اليمني لمنع التهريب، أوضح عبدالملك المخلافي أن هذا الاستهداف يكشف أنهم ليسوا فقط خطراً على الشعب اليمني وجيرانه، بل خطر على الملاحة الدولية كلها من خلال استهداف الفرقاطة السعودية في عمل إرهابي من خلال الطريقة التي تمّت بها، وكل هذا يتم بتعاون ودعم إيراني واضح ومفضوح.

شارك برأيك
44
148

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

09 فبراير
1,105
250 ألفًا

250 ألفًا

05 فبراير
4,423
11.6 مليار

11.6 مليار

03 فبراير
3,827
3000

3000

01 فبراير
3,048

الفعاليات

جارية
26
يناير

مهرجان الغضا

تنتهي 11 مارس
جارية
26
يناير

مهرجان ربيع النعيرية السادس عشر

تنتهي 24 فبراير
جارية
09
فبراير

المعرض الدولي للإعلام المرئي والمسموع

تنتهي 11 فبراير
قادمة
10
فبراير

مهرجان جامعة الأمير سلطان

تنتهي 11 فبراير
قادمة
10
فبراير

معرض حرف وتصاميم بأيدي خليجية

تنتهي 12 فبراير

كاريكاتير

أبطال الحد الجنوبي.. قوة رادعة

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل
صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة