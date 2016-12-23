المدخلي: الميزانية إيجابية بكل المقاييس وتحمل بشائر الخير للوطن والمواطن

الحجم العالي للإيرادات يدلل على قوة واستقرار الاقتصاد السعودي

أشاد الأمين العام لجمعية الأمير محمد بن ناصر للإسكان الخيري بجازان الأمين العام لمجلس منطقة جازان سابقاً المحامي والمستشار الشيخ محمد بن منصور المدخلي، بالإطار العام لأسس المالية العامة المواكبة لإعلان الميزانية العامة للدولة، رافعاً أصدق التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – يحفظهم الله - بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة.

وقال المدخلي: إن صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم 1438 /1439هـ 2017 م، والتي قدرت إيراداتها بمبلغ (890) مليار ريال، وإيراداتها المتوقعة بمبلغ (692) مليار ريال، على الرغم من الظروف والمتغيرات الاقتصادية العالمية ترجع - بعد فضل الله - إلى الحكمة في القيادة والإدارة لأسس المالية العامة للدولة - أيدها الله - التي تضمنتها الكلمات السديدة التي وجهها خادم الحرمين الشريفين للمواطنين والمقيمين تزامناً مع إعلان الميزانية العامة، ولا شك بأن الحجم العالي للإيرادات يدلل على قوة واستقرار الاقتصاد السعودي، ويعزز الثقة لدى المواطنين والمقيمين والمستثمرين بمستقبل واعد ومشرق لما رسمته الدولة من خطط وإستراتيجيات طموحة لرؤيتها المستقبلية بهمم أبنائها وبناتها المخلصين لهذه البلاد المباركة.



وأكد أن الميزانية لهذا العام في إطارها النظامي رغم المخاوف العالمية الاقتصادية جاءت مستقرة تدعو للتفاؤل ومحفزة للمستثمرين في الدول الخليجية والعربية والعالمية للاستثمار في الأسواق السعودية نظراً لشواهد نجاح وقدرة الاقتصاد السعودي على مواجهة مختلف الأزمات المالية العالمية - بفضل الله - ومع هذا التفاؤل والنجاح فإن التنمية المستدامة تتطلب من كافة الأجهزة الحكومية الحرص على الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات وحماية المال العام ولاشك بأن خير معين على تحقيق ذلك تفعيل دور الجهات التنظيمية والرقابية، وقبل كل شيء مراقبة الله ثم الإخلاص في أداء الأعمال وإنجازها؛ لتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة بما ينعكس إيجاباً بمزيد من الرفاهية والخير والنماء على الوطن والمواطن، سائلاً المولى الكريم أن يحفظ علينا ديننا ووطننا وقيادتنا الحكيمة وأن يديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والاستقرار والرخاء.

