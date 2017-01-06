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"المدخلي" يروي قصة نجاحه من "غير لائق" لـ"العربية" سائلاً: مَن المعاق الآن؟

استضافه "لقاء الخميس" في جازان برعاية إلكترونية من "سبق".. تحديات وصعوبات

روى مذيع العربية المتألق خالد بن أحمد المدخلي، محطات من حياته المليئة بالمتاعب والصعاب والذي تعرض لها بدءاً من ولادته عام 1975م، إلى أن أصبح أحد نجوم الإعلام في الوطن العربي يشار له بالبنان.
 
وتعدّ قصة "المدخلي" من قصص النجاح والإصرار المليئة بالمتاعب والصعاب والتحدي؛ حيث رواها في برنامج "لقاء الخميس" الذي يأتي برعاية "سبق" إلكترونياً، ونفّذه مجلس شباب منطقة جازان بالمركز الثقافي بجازان.
 
وروى "المدخلي" قصة نجاحه التي بدأت من مدارس محافظة صامطة الحدودية مسقط رأسه؛ حيث كان مقدماً للإذاعة الصباحية، ورغم تعرضه لخطأ طبي أفقده النمو في أطرافه، ورغم صعوبة المشي لديه رفض "المدخلي" بدء فعاليات الحفل حتى يتمكن بمساعدة الآخرين من النزول من خشبة المسرح لتقبيل يد والده الذي قدم له الكثير في حياته العلمية والعملية.
 
وقال إنه بعد تخرجه من الثانوية اتجه لدراسة اللغة العربية بإحدى الجامعات بالرياض، وبعد تخرجه واجه العديد من الصعاب منها عدم قبوله كمعلم رغم تخرجه بتقدير "امتياز" بتفوق؛ حيث طاردته عبارة "غير لائق صحياً"، وبعد تقديم شكواه للوزير أصدر قراراً بتعيينه معلماً في نفس يوم صدور قرار بتعيينه مذيعاً بالإذاعة السعودية، ليترك وظيفة التعليم، واتجه إلى الإذاعة مذيعاً بالمرتبة السادسة، ومن ثم انتقل إلى قناة العربية مروراً بقناة "الإخبارية" السعودية.
 
وبعد أن روى "المدخلي" قصة نجاحه، وما تعرض له من متاعب ومشاقّ في الحياة، تساءل "المدخلي": "من هو المعاق الآن؟ لا بد أن يفكّر بها كل شخص قبل أن ينطقها".
 
وختم اللقاء أمين مجلس شباب منطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي، بتكريم الرعاة وضيف اللقاء، ومحاوره الشاعر والإعلامي مفرح بن يحيى الشقيقي.
 

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"المدخلي" يروي قصة نجاحه من "غير لائق" لـ"العربية" سائلاً: مَن المعاق الآن؟
سبق

روى مذيع العربية المتألق خالد بن أحمد المدخلي، محطات من حياته المليئة بالمتاعب والصعاب والذي تعرض لها بدءاً من ولادته عام 1975م، إلى أن أصبح أحد نجوم الإعلام في الوطن العربي يشار له بالبنان.
 
وتعدّ قصة "المدخلي" من قصص النجاح والإصرار المليئة بالمتاعب والصعاب والتحدي؛ حيث رواها في برنامج "لقاء الخميس" الذي يأتي برعاية "سبق" إلكترونياً، ونفّذه مجلس شباب منطقة جازان بالمركز الثقافي بجازان.
 
وروى "المدخلي" قصة نجاحه التي بدأت من مدارس محافظة صامطة الحدودية مسقط رأسه؛ حيث كان مقدماً للإذاعة الصباحية، ورغم تعرضه لخطأ طبي أفقده النمو في أطرافه، ورغم صعوبة المشي لديه رفض "المدخلي" بدء فعاليات الحفل حتى يتمكن بمساعدة الآخرين من النزول من خشبة المسرح لتقبيل يد والده الذي قدم له الكثير في حياته العلمية والعملية.
 
وقال إنه بعد تخرجه من الثانوية اتجه لدراسة اللغة العربية بإحدى الجامعات بالرياض، وبعد تخرجه واجه العديد من الصعاب منها عدم قبوله كمعلم رغم تخرجه بتقدير "امتياز" بتفوق؛ حيث طاردته عبارة "غير لائق صحياً"، وبعد تقديم شكواه للوزير أصدر قراراً بتعيينه معلماً في نفس يوم صدور قرار بتعيينه مذيعاً بالإذاعة السعودية، ليترك وظيفة التعليم، واتجه إلى الإذاعة مذيعاً بالمرتبة السادسة، ومن ثم انتقل إلى قناة العربية مروراً بقناة "الإخبارية" السعودية.
 
وبعد أن روى "المدخلي" قصة نجاحه، وما تعرض له من متاعب ومشاقّ في الحياة، تساءل "المدخلي": "من هو المعاق الآن؟ لا بد أن يفكّر بها كل شخص قبل أن ينطقها".
 
وختم اللقاء أمين مجلس شباب منطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي، بتكريم الرعاة وضيف اللقاء، ومحاوره الشاعر والإعلامي مفرح بن يحيى الشقيقي.
 

06 يناير 2017 - 8 ربيع الآخر 1438
06:46 PM
اخر تعديل
08 يناير 2017 - 10 ربيع الآخر 1438
01:42 PM
استضافه "لقاء الخميس" في جازان برعاية إلكترونية من "سبق".. تحديات وصعوبات

"المدخلي" يروي قصة نجاحه من "غير لائق" لـ"العربية" سائلاً: مَن المعاق الآن؟

A A A
فهد كاملي - جازان
14
37,624

روى مذيع العربية المتألق خالد بن أحمد المدخلي، محطات من حياته المليئة بالمتاعب والصعاب والذي تعرض لها بدءاً من ولادته عام 1975م، إلى أن أصبح أحد نجوم الإعلام في الوطن العربي يشار له بالبنان.
 
وتعدّ قصة "المدخلي" من قصص النجاح والإصرار المليئة بالمتاعب والصعاب والتحدي؛ حيث رواها في برنامج "لقاء الخميس" الذي يأتي برعاية "سبق" إلكترونياً، ونفّذه مجلس شباب منطقة جازان بالمركز الثقافي بجازان.
 
وروى "المدخلي" قصة نجاحه التي بدأت من مدارس محافظة صامطة الحدودية مسقط رأسه؛ حيث كان مقدماً للإذاعة الصباحية، ورغم تعرضه لخطأ طبي أفقده النمو في أطرافه، ورغم صعوبة المشي لديه رفض "المدخلي" بدء فعاليات الحفل حتى يتمكن بمساعدة الآخرين من النزول من خشبة المسرح لتقبيل يد والده الذي قدم له الكثير في حياته العلمية والعملية.
 
وقال إنه بعد تخرجه من الثانوية اتجه لدراسة اللغة العربية بإحدى الجامعات بالرياض، وبعد تخرجه واجه العديد من الصعاب منها عدم قبوله كمعلم رغم تخرجه بتقدير "امتياز" بتفوق؛ حيث طاردته عبارة "غير لائق صحياً"، وبعد تقديم شكواه للوزير أصدر قراراً بتعيينه معلماً في نفس يوم صدور قرار بتعيينه مذيعاً بالإذاعة السعودية، ليترك وظيفة التعليم، واتجه إلى الإذاعة مذيعاً بالمرتبة السادسة، ومن ثم انتقل إلى قناة العربية مروراً بقناة "الإخبارية" السعودية.
 
وبعد أن روى "المدخلي" قصة نجاحه، وما تعرض له من متاعب ومشاقّ في الحياة، تساءل "المدخلي": "من هو المعاق الآن؟ لا بد أن يفكّر بها كل شخص قبل أن ينطقها".
 
وختم اللقاء أمين مجلس شباب منطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي، بتكريم الرعاة وضيف اللقاء، ومحاوره الشاعر والإعلامي مفرح بن يحيى الشقيقي.
 

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