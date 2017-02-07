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المدرسة السعودية بنيوكاسل تحتفل بطلابها المتفوقين

مستمرة منذ 30 عاماً وتقدم دروس العربية والإسلامية لأبناء المبتعثين

أقامت المدرسة السعودية بمدينة نيوكاسل شمال شرق بريطانيا حفل تكريم للطلاب والطالبات المتفوقين خلال الفصل الدراسي الأول، والذين أكملوا خلاله 18 أسبوعاً مكثفاً باعتبارها المنفذ الوحيد لتعليم أبناء المبتعثين اللغة العربية والتربية الإسلامية.


تخلل الحفل فقرات تعليمية ترفيهية من إعداد الطلبة وإشراف المعلمات بغرض رفع مستوى مهاراتهم في اكتساب المعلومات والإلقاء، كما اشتمل الحفل على سوق خيري وأنشطة ثقافية، وقد قام مدير المدرسة علي الصيعري بتقديم الجوائز والهدايا للطلاب والطالبات المتفوقين والمتميزين.


وألقى الصيعري كلمة شكر فيها المعلمات على جهودهن خلال الفصل الدراسي الأول، كما شكر الطلاب على تفوقهم، متمنياً للجميع الاجتهاد في الفصل الدراسي الثاني الجديد الذي بدأ من يوم السبت الماضي وسوف يستمر لمدة 15 أسبوعاً حتى 20/ 5/ 2017.


وأثنى الصيعري على جهود مجلس الآباء في دعمهم المتواصل للمدرسة وممتناً في الوقت ذاته على التعاون والاهتمام الدائم الذي يبذله أولياء الأمور.


يذكر أن المدارس السعودية في نيوكاسل يتجاوز عمرها ثلاثين عاماً، ولها تجربة رائدة في تعليم أبناء المسلمين القرآن الكريم واللغة العربية في نيوكاسل بجميع المراحل، وتعتبر نموذجية على مستوى بريطانيا في مناهجها وكفاءة معلميها وبيئتها التعليمية، وتكاد تكون المدرسة الوحيدة التي لازالت تعمل بجدارة في ظل إيقاف الدعم عن المدارس السعودية في بريطانيا والذي يفوق عدد طلابها ١٥٠ طالباً.


والحقيقة التي لاشك فيها أن المدارس السعودية في الخارج لها أهمية كبيرة بالنسبة للمبتعثين لا تقل أهميتها بالنسبة لأبناء المبتعثين عن أهمية المدارس في السعودية فهي مصدر لتلقي العلوم الإسلامية واللغة العربية.
 

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المدرسة السعودية بنيوكاسل تحتفل بطلابها المتفوقين
سبق

أقامت المدرسة السعودية بمدينة نيوكاسل شمال شرق بريطانيا حفل تكريم للطلاب والطالبات المتفوقين خلال الفصل الدراسي الأول، والذين أكملوا خلاله 18 أسبوعاً مكثفاً باعتبارها المنفذ الوحيد لتعليم أبناء المبتعثين اللغة العربية والتربية الإسلامية.


تخلل الحفل فقرات تعليمية ترفيهية من إعداد الطلبة وإشراف المعلمات بغرض رفع مستوى مهاراتهم في اكتساب المعلومات والإلقاء، كما اشتمل الحفل على سوق خيري وأنشطة ثقافية، وقد قام مدير المدرسة علي الصيعري بتقديم الجوائز والهدايا للطلاب والطالبات المتفوقين والمتميزين.


وألقى الصيعري كلمة شكر فيها المعلمات على جهودهن خلال الفصل الدراسي الأول، كما شكر الطلاب على تفوقهم، متمنياً للجميع الاجتهاد في الفصل الدراسي الثاني الجديد الذي بدأ من يوم السبت الماضي وسوف يستمر لمدة 15 أسبوعاً حتى 20/ 5/ 2017.


وأثنى الصيعري على جهود مجلس الآباء في دعمهم المتواصل للمدرسة وممتناً في الوقت ذاته على التعاون والاهتمام الدائم الذي يبذله أولياء الأمور.


يذكر أن المدارس السعودية في نيوكاسل يتجاوز عمرها ثلاثين عاماً، ولها تجربة رائدة في تعليم أبناء المسلمين القرآن الكريم واللغة العربية في نيوكاسل بجميع المراحل، وتعتبر نموذجية على مستوى بريطانيا في مناهجها وكفاءة معلميها وبيئتها التعليمية، وتكاد تكون المدرسة الوحيدة التي لازالت تعمل بجدارة في ظل إيقاف الدعم عن المدارس السعودية في بريطانيا والذي يفوق عدد طلابها ١٥٠ طالباً.


والحقيقة التي لاشك فيها أن المدارس السعودية في الخارج لها أهمية كبيرة بالنسبة للمبتعثين لا تقل أهميتها بالنسبة لأبناء المبتعثين عن أهمية المدارس في السعودية فهي مصدر لتلقي العلوم الإسلامية واللغة العربية.
 

07 فبراير 2017 - 10 جمادى الأول 1438
10:30 PM
مستمرة منذ 30 عاماً وتقدم دروس العربية والإسلامية لأبناء المبتعثين

المدرسة السعودية بنيوكاسل تحتفل بطلابها المتفوقين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أقامت المدرسة السعودية بمدينة نيوكاسل شمال شرق بريطانيا حفل تكريم للطلاب والطالبات المتفوقين خلال الفصل الدراسي الأول، والذين أكملوا خلاله 18 أسبوعاً مكثفاً باعتبارها المنفذ الوحيد لتعليم أبناء المبتعثين اللغة العربية والتربية الإسلامية.


تخلل الحفل فقرات تعليمية ترفيهية من إعداد الطلبة وإشراف المعلمات بغرض رفع مستوى مهاراتهم في اكتساب المعلومات والإلقاء، كما اشتمل الحفل على سوق خيري وأنشطة ثقافية، وقد قام مدير المدرسة علي الصيعري بتقديم الجوائز والهدايا للطلاب والطالبات المتفوقين والمتميزين.


وألقى الصيعري كلمة شكر فيها المعلمات على جهودهن خلال الفصل الدراسي الأول، كما شكر الطلاب على تفوقهم، متمنياً للجميع الاجتهاد في الفصل الدراسي الثاني الجديد الذي بدأ من يوم السبت الماضي وسوف يستمر لمدة 15 أسبوعاً حتى 20/ 5/ 2017.


وأثنى الصيعري على جهود مجلس الآباء في دعمهم المتواصل للمدرسة وممتناً في الوقت ذاته على التعاون والاهتمام الدائم الذي يبذله أولياء الأمور.


يذكر أن المدارس السعودية في نيوكاسل يتجاوز عمرها ثلاثين عاماً، ولها تجربة رائدة في تعليم أبناء المسلمين القرآن الكريم واللغة العربية في نيوكاسل بجميع المراحل، وتعتبر نموذجية على مستوى بريطانيا في مناهجها وكفاءة معلميها وبيئتها التعليمية، وتكاد تكون المدرسة الوحيدة التي لازالت تعمل بجدارة في ظل إيقاف الدعم عن المدارس السعودية في بريطانيا والذي يفوق عدد طلابها ١٥٠ طالباً.


والحقيقة التي لاشك فيها أن المدارس السعودية في الخارج لها أهمية كبيرة بالنسبة للمبتعثين لا تقل أهميتها بالنسبة لأبناء المبتعثين عن أهمية المدارس في السعودية فهي مصدر لتلقي العلوم الإسلامية واللغة العربية.
 

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