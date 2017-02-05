المدينة المنورة تستعد للاحتفال باختيارها عاصمة السياحة الإسلامية

مع بدء العد التنازلي لإطلاق الفعاليات في 18 فبراير الجاري

تستعد اللجان المنظمة وعشرات المهندسين والعمالة الفنية والكوادر الإدارية بالمدينة المنورة لاستكمال بناء المسرح العملاق الذي سيحتضن حفل الافتتاح لمناسبة المدينة المنورة عاصمة السياحة الإسلامية 2017 م ، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات برعاية الرئيس العام لهيئة السياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز وحضور أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز.

وتأتي استعدادات تلك اللجان المنظمة مع بدء العد التنازلي لانطلاق المناسبة الأضخم التي ستكون بدايتها في 18 فبراير الجاري في المدينة المنورة.

ويعد المسرح الذي يحتضنه المدرج المديني (الشهير) في حديقة الملك فهد المركزية بالمدينة المنورة واحداً من أكبر المسارح التي تم بناءها بحسب ما أكده الرئيس التنفيذي للشركة المنظمة ، المسؤولة عن تنظيم المناسبة المهندس وافي القحطاني حيث يقول القحطاني: " يُعتبر من أكبر وأضخم المسارح التي بنيت في المملكة إذ يبلغ عرضه 80 مترا مربع متخذاً شكلا دائرياً وسنستخدم فيه تقنية (video mapping) والتي تتزامن فيه الصورة على أرضية وخلفية المسرح مع ما يتم عرضه من قبل 200 عارض مسرحي بمشاركة نجوم كبار في العرض المسرحي.

وأضاف المهندس القحطاني: "كما سنعمل على نقل الحفل من خلال عدة مواقع تتضمن بعض المراكز التجارية و بمواقع أخرى داخل الحديقة المركزية وسيكون هناك الكثير من عروض الألعاب النارية ".

ووعد القحطاني بمفاجأة كبيرة سيتم الإعلان عنها خلال حفل الافتتاح الذي تولت تنفيذه الشركة المنظمة ، قائلا: " نفخر بثقة أمير منطقة المدينة لمنحنا شرف تنظيم هذه المناسبة العظيمة و نشعر بحجم هذه المسؤولية الكبيرة و سنقوم بتنظيم المناسبة بالشكل الذي يليق بمكانة وقدسية المدينة المنورة ".

من جانبه أكد مخرج العرض المسرحي، منير القحطاني ، على أن العمل الفني الذي سيشهده المسرح في حفل الافتتاح سيتضمن سرداً تاريخياً للأحداث التي مرت على المدينة المنورة قبل الإسلام منذ أن هاجرت قبائل الأوس والخزرج إلى يثرب لثراء أرضها وموقعها الاستراتيجي .