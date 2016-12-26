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المدينة.. انتشار لمحلات بيع الشيش والمعسلات بحي الشرق ومطالبات بالتدخل

أبدى سكان حي الشرق، الحي الأحدث في المدينة المنورة، استياءهم الشديد من افتتاح أكثر من 10 محلات لبيع الشيش والدخان في الحي، وعلى شارع يعد الشارع الأول تجارياً للقادمين من مطار الأمير محمد بن العزيز الدولي بالمدينة المنورة، ويربط بين أهم شارعين رئيسيين طريق الملك سلمان وطريق الملك خالد رحمه الله؛ فضلاً عن ارتباط هذا الشارع بالأحياء الأخرى.

 

وقال سكان الحي لـ"سبق": إن المحلات التي تبيع الشيش والمعسلات والدخان أصبحت في الحي بشكل كبير، ولا نعلم مَن يقف خلفها؛ حيث يقوم أصحابها باستئجار المحلات بمبالغ كبيرة.

 

وأفاد سكان الحي بأن تلك المحلات التي تبيع الشيش والمعسلات التي تُعَد بوابة الدخول لعالم المخدرات، تزايدت خلال هذه الفترة بمدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم؛ حيث أصبحت في كل حي وكل شارع؛ إلا أن انتشارها في شارع رافع بن خديج أصبح مخيفاً لسكان الحي؛ مطالبين المسؤولين بالتدخل العاجل لإيقاف هذه المحلات التي تَسَبّبت في تزايد المخاوف بين السكان؛ لكثرتها ولعدم معرفة مَن يقف خلفها.

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المدينة.. انتشار لمحلات بيع الشيش والمعسلات بحي الشرق ومطالبات بالتدخل
سبق

أبدى سكان حي الشرق، الحي الأحدث في المدينة المنورة، استياءهم الشديد من افتتاح أكثر من 10 محلات لبيع الشيش والدخان في الحي، وعلى شارع يعد الشارع الأول تجارياً للقادمين من مطار الأمير محمد بن العزيز الدولي بالمدينة المنورة، ويربط بين أهم شارعين رئيسيين طريق الملك سلمان وطريق الملك خالد رحمه الله؛ فضلاً عن ارتباط هذا الشارع بالأحياء الأخرى.

 

وقال سكان الحي لـ"سبق": إن المحلات التي تبيع الشيش والمعسلات والدخان أصبحت في الحي بشكل كبير، ولا نعلم مَن يقف خلفها؛ حيث يقوم أصحابها باستئجار المحلات بمبالغ كبيرة.

 

وأفاد سكان الحي بأن تلك المحلات التي تبيع الشيش والمعسلات التي تُعَد بوابة الدخول لعالم المخدرات، تزايدت خلال هذه الفترة بمدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم؛ حيث أصبحت في كل حي وكل شارع؛ إلا أن انتشارها في شارع رافع بن خديج أصبح مخيفاً لسكان الحي؛ مطالبين المسؤولين بالتدخل العاجل لإيقاف هذه المحلات التي تَسَبّبت في تزايد المخاوف بين السكان؛ لكثرتها ولعدم معرفة مَن يقف خلفها.

26 ديسمبر 2016 - 27 ربيع الأول 1438
01:51 PM

المدينة.. انتشار لمحلات بيع الشيش والمعسلات بحي الشرق ومطالبات بالتدخل

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صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
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أبدى سكان حي الشرق، الحي الأحدث في المدينة المنورة، استياءهم الشديد من افتتاح أكثر من 10 محلات لبيع الشيش والدخان في الحي، وعلى شارع يعد الشارع الأول تجارياً للقادمين من مطار الأمير محمد بن العزيز الدولي بالمدينة المنورة، ويربط بين أهم شارعين رئيسيين طريق الملك سلمان وطريق الملك خالد رحمه الله؛ فضلاً عن ارتباط هذا الشارع بالأحياء الأخرى.

 

وقال سكان الحي لـ"سبق": إن المحلات التي تبيع الشيش والمعسلات والدخان أصبحت في الحي بشكل كبير، ولا نعلم مَن يقف خلفها؛ حيث يقوم أصحابها باستئجار المحلات بمبالغ كبيرة.

 

وأفاد سكان الحي بأن تلك المحلات التي تبيع الشيش والمعسلات التي تُعَد بوابة الدخول لعالم المخدرات، تزايدت خلال هذه الفترة بمدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم؛ حيث أصبحت في كل حي وكل شارع؛ إلا أن انتشارها في شارع رافع بن خديج أصبح مخيفاً لسكان الحي؛ مطالبين المسؤولين بالتدخل العاجل لإيقاف هذه المحلات التي تَسَبّبت في تزايد المخاوف بين السكان؛ لكثرتها ولعدم معرفة مَن يقف خلفها.

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