​"المدينة".. "تماس" يخلي 10 أشخاص ويتسبب باختناق رضيع في حي البحر

سيطرت فرق الدفاع المدني بالمدينة المنورة، صباح اليوم، على حادث نشب في شقة بمبنى سكني في حي البحر بالمدينة المنورة، وتم مكافحة الحريق الذي اقتصر على غرفة في شقة بالدور الأول داخل مبنى مكون من خمسة طوابق، وجرى إخلاء ١٠ أشخاص من المبنى وهم بصحة جيدة، فيما تم إنقاذ طفل رضيع يبلغ من العمر شهراً ونصف شهر، يعاني من اختناق بسيط، وعولج في الموقع.

وقال المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، العقيد خالد مبارك الجهني، إن مركز التحكم والتوجيه بالإدارة العامة للدفاع المدني بالمدينة المنورة، تبلغ عند الساعة ١٦:٤٨ من عصر اليوم السبت عن حريق في شقة بمبنى سكني بحي البحر بالمدينة المنورة، حيث باشرت فرق الدفاع المدني الحادث، وعملت على مكافحة الحريق الذي اقتصر على غرفة بشقة بالدور الاول بمبنى مكون من خمسة طوابق.

وبين "الجهني" أنه تم إخلاء ١٠ أشخاص من المبنى بصحة جيدة، فيما أنقذت فرق الدفاع المدني طفلا رضيعا يبلغ من العمر شهرا ونصف شهر يعاني من اختناق بسيط، حيث أعطي العلاج اللازم بالموقع، مشيرا إلى أنه تببن أن سبب الحريق تماس كهربائي.