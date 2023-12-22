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المدينة.. ضبط 20 مخالفة تتعلق بأنظمة السلامة في مستشفى خاص

نفّذت لجنة مكونة من إدارة الدفاع المدني بالمدينة المنورة، والشؤون الصحية بالمنطقة، عدة جولات رقابية للكشف على المستشفيات الخاصة؛ حرصاً على سلامة المنومين والمراجعين، أسفرت عن ضبط أكثر من 20 مخالفة تتعلق بأنظمة السلامة على مستشفى خاص بالمدينة.

 

ووفقاً للتفاصيل التي حصلت عليها "سبق"؛ فإن لجنة الكشف المشكّلة من الدفاع المدني وصحة المدينة، المختصة بالوقوف على المستشفيات، ضبطت بمستشفى خاص بالمدينة المنورة ما يقارب 20 مخالفة لأنظمة السلامة، وتم إعداد محاضر مشتركة بين الجهات لاتخاذ الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات.

 

وكشفت مصادر لـ"سبق" أن المخالفات التي تم ضبطها تَمَثّلت في: عدم استكمال إنارة الطوارئ واللوحات الإرشادية في بعض المواقع في المبني، وإعاقة الممرات المؤدية إلى مخارج الطوارئ في الدور الأرضي، واستحداث مكاتب إدارية وجلسات لغرف النوم في البلكونات، وصيانة نظام الإخماد والأنظمة في المبنى، وإلغاء المخارج في غرف العناية المركزة من الجهة الشمالية، واستحداث محلات تجارية في الدور الأرضي والدور الأول.

 

وأضافت المصادر أن من أهم هذه المخالفات: عدمُ القدرة على إخلاء الأشخاص المُقعدين على الأسرّة خارج المبنى في حالة حدوث طارئ لا قدر الله؛ لعدم توفر شروط الإخلاء الأفقي؛ فضلاً عن استخدام أنشطة مخالفة مثل: (المكاتب الإدارية، مستودعات متنوعة، وِرَش، مطبخ، مغسلة، غرفة خياطة، سنترال، غرفة تعقيم، غرفة سكنية، مستلزمات طبية، مواقف سيارات)، إضافة إلى وجود قسم في الأدوار العليا تحت الإنشاء، والعديد من المخالفات التي تتطلب معالجة في أسرع وقت لسلامة المنومين.

 

وتوقعت المصادر اتخاذ إجراءات صارمة وحازمة بحق المستشفى من قِبَل الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة وإدارة الدفاع المدني بالمدينة؛ حيث تُعَد أنظمة السلامة الأهم في المنشآت الصحية؛ وذلك لسلامة المقعدين والمنومين الذي لا يستطعون الهروب أثناء وقوع كارثة، إضافة إلى التجاوزات التي ارتكبها مالك المستشفى من استحداث محلات واستخدام أنشطة مخالفة.

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المدينة.. ضبط 20 مخالفة تتعلق بأنظمة السلامة في مستشفى خاص
سبق

نفّذت لجنة مكونة من إدارة الدفاع المدني بالمدينة المنورة، والشؤون الصحية بالمنطقة، عدة جولات رقابية للكشف على المستشفيات الخاصة؛ حرصاً على سلامة المنومين والمراجعين، أسفرت عن ضبط أكثر من 20 مخالفة تتعلق بأنظمة السلامة على مستشفى خاص بالمدينة.

 

ووفقاً للتفاصيل التي حصلت عليها "سبق"؛ فإن لجنة الكشف المشكّلة من الدفاع المدني وصحة المدينة، المختصة بالوقوف على المستشفيات، ضبطت بمستشفى خاص بالمدينة المنورة ما يقارب 20 مخالفة لأنظمة السلامة، وتم إعداد محاضر مشتركة بين الجهات لاتخاذ الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات.

 

وكشفت مصادر لـ"سبق" أن المخالفات التي تم ضبطها تَمَثّلت في: عدم استكمال إنارة الطوارئ واللوحات الإرشادية في بعض المواقع في المبني، وإعاقة الممرات المؤدية إلى مخارج الطوارئ في الدور الأرضي، واستحداث مكاتب إدارية وجلسات لغرف النوم في البلكونات، وصيانة نظام الإخماد والأنظمة في المبنى، وإلغاء المخارج في غرف العناية المركزة من الجهة الشمالية، واستحداث محلات تجارية في الدور الأرضي والدور الأول.

 

وأضافت المصادر أن من أهم هذه المخالفات: عدمُ القدرة على إخلاء الأشخاص المُقعدين على الأسرّة خارج المبنى في حالة حدوث طارئ لا قدر الله؛ لعدم توفر شروط الإخلاء الأفقي؛ فضلاً عن استخدام أنشطة مخالفة مثل: (المكاتب الإدارية، مستودعات متنوعة، وِرَش، مطبخ، مغسلة، غرفة خياطة، سنترال، غرفة تعقيم، غرفة سكنية، مستلزمات طبية، مواقف سيارات)، إضافة إلى وجود قسم في الأدوار العليا تحت الإنشاء، والعديد من المخالفات التي تتطلب معالجة في أسرع وقت لسلامة المنومين.

 

وتوقعت المصادر اتخاذ إجراءات صارمة وحازمة بحق المستشفى من قِبَل الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة وإدارة الدفاع المدني بالمدينة؛ حيث تُعَد أنظمة السلامة الأهم في المنشآت الصحية؛ وذلك لسلامة المقعدين والمنومين الذي لا يستطعون الهروب أثناء وقوع كارثة، إضافة إلى التجاوزات التي ارتكبها مالك المستشفى من استحداث محلات واستخدام أنشطة مخالفة.

21 ديسمبر 2016 - 22 ربيع الأول 1438
10:31 AM
اخر تعديل
22 ديسمبر 2016 - 23 ربيع الأول 1438
06:51 PM

المدينة.. ضبط 20 مخالفة تتعلق بأنظمة السلامة في مستشفى خاص

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خالد الشاماني - المدينة المنورة
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نفّذت لجنة مكونة من إدارة الدفاع المدني بالمدينة المنورة، والشؤون الصحية بالمنطقة، عدة جولات رقابية للكشف على المستشفيات الخاصة؛ حرصاً على سلامة المنومين والمراجعين، أسفرت عن ضبط أكثر من 20 مخالفة تتعلق بأنظمة السلامة على مستشفى خاص بالمدينة.

 

ووفقاً للتفاصيل التي حصلت عليها "سبق"؛ فإن لجنة الكشف المشكّلة من الدفاع المدني وصحة المدينة، المختصة بالوقوف على المستشفيات، ضبطت بمستشفى خاص بالمدينة المنورة ما يقارب 20 مخالفة لأنظمة السلامة، وتم إعداد محاضر مشتركة بين الجهات لاتخاذ الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات.

 

وكشفت مصادر لـ"سبق" أن المخالفات التي تم ضبطها تَمَثّلت في: عدم استكمال إنارة الطوارئ واللوحات الإرشادية في بعض المواقع في المبني، وإعاقة الممرات المؤدية إلى مخارج الطوارئ في الدور الأرضي، واستحداث مكاتب إدارية وجلسات لغرف النوم في البلكونات، وصيانة نظام الإخماد والأنظمة في المبنى، وإلغاء المخارج في غرف العناية المركزة من الجهة الشمالية، واستحداث محلات تجارية في الدور الأرضي والدور الأول.

 

وأضافت المصادر أن من أهم هذه المخالفات: عدمُ القدرة على إخلاء الأشخاص المُقعدين على الأسرّة خارج المبنى في حالة حدوث طارئ لا قدر الله؛ لعدم توفر شروط الإخلاء الأفقي؛ فضلاً عن استخدام أنشطة مخالفة مثل: (المكاتب الإدارية، مستودعات متنوعة، وِرَش، مطبخ، مغسلة، غرفة خياطة، سنترال، غرفة تعقيم، غرفة سكنية، مستلزمات طبية، مواقف سيارات)، إضافة إلى وجود قسم في الأدوار العليا تحت الإنشاء، والعديد من المخالفات التي تتطلب معالجة في أسرع وقت لسلامة المنومين.

 

وتوقعت المصادر اتخاذ إجراءات صارمة وحازمة بحق المستشفى من قِبَل الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة وإدارة الدفاع المدني بالمدينة؛ حيث تُعَد أنظمة السلامة الأهم في المنشآت الصحية؛ وذلك لسلامة المقعدين والمنومين الذي لا يستطعون الهروب أثناء وقوع كارثة، إضافة إلى التجاوزات التي ارتكبها مالك المستشفى من استحداث محلات واستخدام أنشطة مخالفة.

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