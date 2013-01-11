المدينة.. 73 محطة وقود تحت مجهر الأمانة و 7 أخريات تغلق نهائياً

خلال جولتها الميدانية على مراكز الخدمة بالطرق السريعة

وضعت أمانة منطقة المدينة المنورة ممثلة بوحدة مراكز الخدمة بالطرق خلال الربع الأول من هذا العام 1438هـ، 73 محطة مع مراكز الخدمة التابعة لها تحت المجهر، وذلك من خلال جولتها الميدانية على محطات الوقود ومراكز الخدمة بالطرق السريعة بطرق "المدينة – مكة، طريق المدينة – تبوك، طريق المدينة -القصيم، بالإضافة إلى المحطات الواقعة داخل المدينة المنورة، حيث تم إنذار 56 محطة وإشعار 17 مخالفة بلدية، وإتلاف مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وإغلاق 7 محطات على الطرق السريعة.

قال وكيل الأمين للخدمات بأمانة المنطقة المهندس محمد بن عبد الله سليهم أنه تم رصد الملاحظات والمخالفات الفنية والتشغيلية ومخاطبة البلديات لمتابعة تلافي الملاحظات المرصودة على المحطات ومراكز الخدمة وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات.

من جانبه أفاد مدير وحدة مراكز الخدمة بالطرق محمد حدامين الشتاء أن الجولات الميدانية لم تقتصر على المحطات وحسب بل شملت الخدمات التابعة للمحطات ومراكز الخدمة. وملاحظة مدى استعداد تلك المحطات لتقديم الخدمة للمواطنين والزائرين على أكمل وجة.مؤكداً على دور ومتابعة البلديات الفرعية للمحطات ومراكز الخدمة التابعة لها بصفة دورية لمعالجة الملاحظات أول بأول.

ودعا الشتاء المواطنين والمقيمين بسرعة البلاغ عن أي ملاحظات او مخالفات تتعلق بالخدمات البلدية أو بمحطات الوقود ومراكز الخدمة بالطرق السريعة، وتسجيل بلاغ لدى مركز طوارئ الأمانة على الرقم 940 للتعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات.