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المراكز الصحية ببيشة ترفض إعطاء المعلمين إجازات مرضية

"الغامدي": إجراء تنظيمي للحد من التجاوزات

أبدى عدد من المعلمين والمعلمات والإداريين بتعليم سبت العلايا استياءهم من خطاب موجه من أحد المسؤولين في القطاعات الصحية لصحة بيشة، تضمن آلية للتعامل مع الإجازات المرضية بعدم منح أي منهم إجازة مرضية وإسناد ذلك على الوحدة الصحية التابعة لمكتب التعليم بالمحافظة. 
 
وتفاجأ عدد من المعلمين والإداريين بالتعليم بمنع المراكز الصحية بقطاع سبت العلايا منح المستحقين منهم للإجازة المرضية، وأنه عليهم التوجه للوحدة الصحية المدرسية بحجة أنها جهة الاختصاص للكادر التعليمي والإداري.
 
من جهة أخرى ذكر المتحدث الرسمي لمديرية الشؤون الصحية بمحافظة بيشة عبدالله سعيد الغامدي بأن الخطاب هو عبارة عن تعميم موضح فيه كيفية منح الإجازات المرضية للمعلمين والمعلمات والإداريين التابعين لتعليم العلايا، ويشترط في ذلك وجود خطاب رسمي من جهة العمل موجه إلى المركز الصحي مباشرة، منوهاً بأن هذا الإجراء تنظيمي نسعى من خلاله للحد من التجاوزات والارتقاء بمستوى التعاون بين القطاع الصحي والتعليم بالعلايا بما يخدم المصلحة العامة.
 
يشار أن صحة الباحة قد ألغت خطاباً مماثلاً كان موجهاً من إشراف أحد القطاعات الصحية بإحدى المحافظات بالمنطقة، تضمن آلية للتعامل مع الإجازات المرضية للمعلمين، ووجهت بالتحقق، واصفةً ذلك بأنه اجتهاد وتصرف شخصي من قبل مشرف القطاع.
 

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المراكز الصحية ببيشة ترفض إعطاء المعلمين إجازات مرضية
سبق

أبدى عدد من المعلمين والمعلمات والإداريين بتعليم سبت العلايا استياءهم من خطاب موجه من أحد المسؤولين في القطاعات الصحية لصحة بيشة، تضمن آلية للتعامل مع الإجازات المرضية بعدم منح أي منهم إجازة مرضية وإسناد ذلك على الوحدة الصحية التابعة لمكتب التعليم بالمحافظة. 
 
وتفاجأ عدد من المعلمين والإداريين بالتعليم بمنع المراكز الصحية بقطاع سبت العلايا منح المستحقين منهم للإجازة المرضية، وأنه عليهم التوجه للوحدة الصحية المدرسية بحجة أنها جهة الاختصاص للكادر التعليمي والإداري.
 
من جهة أخرى ذكر المتحدث الرسمي لمديرية الشؤون الصحية بمحافظة بيشة عبدالله سعيد الغامدي بأن الخطاب هو عبارة عن تعميم موضح فيه كيفية منح الإجازات المرضية للمعلمين والمعلمات والإداريين التابعين لتعليم العلايا، ويشترط في ذلك وجود خطاب رسمي من جهة العمل موجه إلى المركز الصحي مباشرة، منوهاً بأن هذا الإجراء تنظيمي نسعى من خلاله للحد من التجاوزات والارتقاء بمستوى التعاون بين القطاع الصحي والتعليم بالعلايا بما يخدم المصلحة العامة.
 
يشار أن صحة الباحة قد ألغت خطاباً مماثلاً كان موجهاً من إشراف أحد القطاعات الصحية بإحدى المحافظات بالمنطقة، تضمن آلية للتعامل مع الإجازات المرضية للمعلمين، ووجهت بالتحقق، واصفةً ذلك بأنه اجتهاد وتصرف شخصي من قبل مشرف القطاع.
 

25 ديسمبر 2016 - 26 ربيع الأول 1438
09:40 PM
"الغامدي": إجراء تنظيمي للحد من التجاوزات

المراكز الصحية ببيشة ترفض إعطاء المعلمين إجازات مرضية

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سعود الدعجاني - عسير
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7,103

أبدى عدد من المعلمين والمعلمات والإداريين بتعليم سبت العلايا استياءهم من خطاب موجه من أحد المسؤولين في القطاعات الصحية لصحة بيشة، تضمن آلية للتعامل مع الإجازات المرضية بعدم منح أي منهم إجازة مرضية وإسناد ذلك على الوحدة الصحية التابعة لمكتب التعليم بالمحافظة. 
 
وتفاجأ عدد من المعلمين والإداريين بالتعليم بمنع المراكز الصحية بقطاع سبت العلايا منح المستحقين منهم للإجازة المرضية، وأنه عليهم التوجه للوحدة الصحية المدرسية بحجة أنها جهة الاختصاص للكادر التعليمي والإداري.
 
من جهة أخرى ذكر المتحدث الرسمي لمديرية الشؤون الصحية بمحافظة بيشة عبدالله سعيد الغامدي بأن الخطاب هو عبارة عن تعميم موضح فيه كيفية منح الإجازات المرضية للمعلمين والمعلمات والإداريين التابعين لتعليم العلايا، ويشترط في ذلك وجود خطاب رسمي من جهة العمل موجه إلى المركز الصحي مباشرة، منوهاً بأن هذا الإجراء تنظيمي نسعى من خلاله للحد من التجاوزات والارتقاء بمستوى التعاون بين القطاع الصحي والتعليم بالعلايا بما يخدم المصلحة العامة.
 
يشار أن صحة الباحة قد ألغت خطاباً مماثلاً كان موجهاً من إشراف أحد القطاعات الصحية بإحدى المحافظات بالمنطقة، تضمن آلية للتعامل مع الإجازات المرضية للمعلمين، ووجهت بالتحقق، واصفةً ذلك بأنه اجتهاد وتصرف شخصي من قبل مشرف القطاع.
 

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