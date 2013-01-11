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"المرزوقي": استقالتي من "الأهلي" شائعة

الإدارة توقع مخالصة مالية مع "كارلوس"

نفى "أحمد المرزوقي" رئيس النادي الأهلي الأنباء التي تحدثت عن نيته تقديم استقالته من رئاسة النادي، وذلك في تصريحات إذاعية عبر برنامج "الجولة" على إذاعة "مكس إف إم". 

وقال الرئيس الأهلاوي: "خبر استقالتي غير صحيح، وأنا مستمر مع الراقي وأمامنا منافسات قادمة والقافلة تسير".

وتابع "المرزوقي" حديثه: "خدمة النادي ‫الأهلي نابعة من حب "أحمد المرزوقي" لهذا النادي العريق".

وقال "المرزوقي": إنه تم عمل مخالصة مالية مع اللاعب المحترف "لويس كارلوس"، وأن هناك محترفًا أجنبيًّا قادمًا سيحل محله، وأن إدارة الفريق لن تتوانى عن استقطاب أي لاعب يرغب فيه الجهاز الفني".
 

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"المرزوقي": استقالتي من "الأهلي" شائعة
سبق

نفى "أحمد المرزوقي" رئيس النادي الأهلي الأنباء التي تحدثت عن نيته تقديم استقالته من رئاسة النادي، وذلك في تصريحات إذاعية عبر برنامج "الجولة" على إذاعة "مكس إف إم". 

وقال الرئيس الأهلاوي: "خبر استقالتي غير صحيح، وأنا مستمر مع الراقي وأمامنا منافسات قادمة والقافلة تسير".

وتابع "المرزوقي" حديثه: "خدمة النادي ‫الأهلي نابعة من حب "أحمد المرزوقي" لهذا النادي العريق".

وقال "المرزوقي": إنه تم عمل مخالصة مالية مع اللاعب المحترف "لويس كارلوس"، وأن هناك محترفًا أجنبيًّا قادمًا سيحل محله، وأن إدارة الفريق لن تتوانى عن استقطاب أي لاعب يرغب فيه الجهاز الفني".
 

09 يناير 2017 - 11 ربيع الآخر 1438
08:35 PM
الإدارة توقع مخالصة مالية مع "كارلوس"

"المرزوقي": استقالتي من "الأهلي" شائعة

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محمد السيّد - الرياض
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نفى "أحمد المرزوقي" رئيس النادي الأهلي الأنباء التي تحدثت عن نيته تقديم استقالته من رئاسة النادي، وذلك في تصريحات إذاعية عبر برنامج "الجولة" على إذاعة "مكس إف إم". 

وقال الرئيس الأهلاوي: "خبر استقالتي غير صحيح، وأنا مستمر مع الراقي وأمامنا منافسات قادمة والقافلة تسير".

وتابع "المرزوقي" حديثه: "خدمة النادي ‫الأهلي نابعة من حب "أحمد المرزوقي" لهذا النادي العريق".

وقال "المرزوقي": إنه تم عمل مخالصة مالية مع اللاعب المحترف "لويس كارلوس"، وأن هناك محترفًا أجنبيًّا قادمًا سيحل محله، وأن إدارة الفريق لن تتوانى عن استقطاب أي لاعب يرغب فيه الجهاز الفني".
 

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