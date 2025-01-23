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المرشود: الجميع يتحمَّل المسؤولية أمام الله في الدفاع عن هذه البلاد المباركة

أشاد بنجاحات رجال الأمن المتواصلة في تعقُّب الإرهابيين

أشاد خالد بن إبراهيم المرشود، المدير العام للإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بالنجاحات الأمنية المتواصلة التي يحققها رجال الأمن في المملكة العربية السعودية، والتي أثبتت للعالم أجمع ما تتمتع به بلادنا المباركة من حصانة ومنعة في وجوه الأعداء والطامعين والمفسدين.
 
جاء ذلك في تصريح إلى "سبق" عقب العملية الأمنية المسددة التي نفذها رجال الأمن صباح اليوم في حي الحرازات بمحافظة جدة، أوضح فيه أن هذه النجاحات المتواصلة هي أولاً - بفضل الله - ثم بفضل ما توليه القيادة الرشيدة من عناية ورعاية فائقة بالمنظومة الأمنية المتكاملة، التي تتمتع باحترافية ومهنية عالية الدقة في تعقب المجرمين والمفسدين والقضاء على مخططاتهم الإجرامية قبل تنفيذها، كما تكرر مشاهدته خلال العمليات الأمنية الاستباقية والنوعية التي نُفّذت مؤخرًا.
 
وأكد المرشود أن هؤلاء المجرمين لن يثنوا عزيمة جنودنا الأبطال الذين ضربوا أروع الأمثلة في التضحية، وتقديم أرواحهم زكية في سبيل الدفاع عن أمن ومقدسات هذا الوطن. مشيرًا إلى أن الجميع في هذه البلاد المباركة، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، يكنون للجنود البواسل كل تقدير واحترام جزاء تضحياتهم وبطولاتهم التي تُسجل بمداد من ذهب.
 
ودعا المرشود الجميع إلى العمل في قارب واحد من أجل الدفاع عن هذا الوطن الذي يعز على كل المسلمين. مفيدًا في الوقت ذاته بأن الجميع رجال أمن؛ ويتحملون المسؤولية أمام الله تجاه هذا الوطن الكريم، ويجب عليهم جميعًا الدفاع عن أمنه ومقدساته، والتعاون مع رجال الأمن في تعقب المجرمين، وكشف مخططاتهم. مشيرًا إلى أن ذلك من التعاون على البر والتقوى، وسائلاً الله تعالى أن يحفظ بلادنا ورجال أمننا، وأن يديم أمنها، ويكبت أعداءها، إنه سميع مجيب. 
 
 

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المرشود: الجميع يتحمَّل المسؤولية أمام الله في الدفاع عن هذه البلاد المباركة
سبق

أشاد خالد بن إبراهيم المرشود، المدير العام للإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بالنجاحات الأمنية المتواصلة التي يحققها رجال الأمن في المملكة العربية السعودية، والتي أثبتت للعالم أجمع ما تتمتع به بلادنا المباركة من حصانة ومنعة في وجوه الأعداء والطامعين والمفسدين.
 
جاء ذلك في تصريح إلى "سبق" عقب العملية الأمنية المسددة التي نفذها رجال الأمن صباح اليوم في حي الحرازات بمحافظة جدة، أوضح فيه أن هذه النجاحات المتواصلة هي أولاً - بفضل الله - ثم بفضل ما توليه القيادة الرشيدة من عناية ورعاية فائقة بالمنظومة الأمنية المتكاملة، التي تتمتع باحترافية ومهنية عالية الدقة في تعقب المجرمين والمفسدين والقضاء على مخططاتهم الإجرامية قبل تنفيذها، كما تكرر مشاهدته خلال العمليات الأمنية الاستباقية والنوعية التي نُفّذت مؤخرًا.
 
وأكد المرشود أن هؤلاء المجرمين لن يثنوا عزيمة جنودنا الأبطال الذين ضربوا أروع الأمثلة في التضحية، وتقديم أرواحهم زكية في سبيل الدفاع عن أمن ومقدسات هذا الوطن. مشيرًا إلى أن الجميع في هذه البلاد المباركة، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، يكنون للجنود البواسل كل تقدير واحترام جزاء تضحياتهم وبطولاتهم التي تُسجل بمداد من ذهب.
 
ودعا المرشود الجميع إلى العمل في قارب واحد من أجل الدفاع عن هذا الوطن الذي يعز على كل المسلمين. مفيدًا في الوقت ذاته بأن الجميع رجال أمن؛ ويتحملون المسؤولية أمام الله تجاه هذا الوطن الكريم، ويجب عليهم جميعًا الدفاع عن أمنه ومقدساته، والتعاون مع رجال الأمن في تعقب المجرمين، وكشف مخططاتهم. مشيرًا إلى أن ذلك من التعاون على البر والتقوى، وسائلاً الله تعالى أن يحفظ بلادنا ورجال أمننا، وأن يديم أمنها، ويكبت أعداءها، إنه سميع مجيب. 
 
 

21 يناير 2017 - 23 ربيع الآخر 1438
10:47 PM
أشاد بنجاحات رجال الأمن المتواصلة في تعقُّب الإرهابيين

المرشود: الجميع يتحمَّل المسؤولية أمام الله في الدفاع عن هذه البلاد المباركة

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فهد العتيبي - الرياض
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أشاد خالد بن إبراهيم المرشود، المدير العام للإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بالنجاحات الأمنية المتواصلة التي يحققها رجال الأمن في المملكة العربية السعودية، والتي أثبتت للعالم أجمع ما تتمتع به بلادنا المباركة من حصانة ومنعة في وجوه الأعداء والطامعين والمفسدين.
 
جاء ذلك في تصريح إلى "سبق" عقب العملية الأمنية المسددة التي نفذها رجال الأمن صباح اليوم في حي الحرازات بمحافظة جدة، أوضح فيه أن هذه النجاحات المتواصلة هي أولاً - بفضل الله - ثم بفضل ما توليه القيادة الرشيدة من عناية ورعاية فائقة بالمنظومة الأمنية المتكاملة، التي تتمتع باحترافية ومهنية عالية الدقة في تعقب المجرمين والمفسدين والقضاء على مخططاتهم الإجرامية قبل تنفيذها، كما تكرر مشاهدته خلال العمليات الأمنية الاستباقية والنوعية التي نُفّذت مؤخرًا.
 
وأكد المرشود أن هؤلاء المجرمين لن يثنوا عزيمة جنودنا الأبطال الذين ضربوا أروع الأمثلة في التضحية، وتقديم أرواحهم زكية في سبيل الدفاع عن أمن ومقدسات هذا الوطن. مشيرًا إلى أن الجميع في هذه البلاد المباركة، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، يكنون للجنود البواسل كل تقدير واحترام جزاء تضحياتهم وبطولاتهم التي تُسجل بمداد من ذهب.
 
ودعا المرشود الجميع إلى العمل في قارب واحد من أجل الدفاع عن هذا الوطن الذي يعز على كل المسلمين. مفيدًا في الوقت ذاته بأن الجميع رجال أمن؛ ويتحملون المسؤولية أمام الله تجاه هذا الوطن الكريم، ويجب عليهم جميعًا الدفاع عن أمنه ومقدساته، والتعاون مع رجال الأمن في تعقب المجرمين، وكشف مخططاتهم. مشيرًا إلى أن ذلك من التعاون على البر والتقوى، وسائلاً الله تعالى أن يحفظ بلادنا ورجال أمننا، وأن يديم أمنها، ويكبت أعداءها، إنه سميع مجيب. 
 
 

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