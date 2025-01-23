"المريخي" يُطلق "يحق لك يالسعودي" مصوّرة مع الحرس الوطني

يقول فيها: "حنا جنود الوطن ودروعه وحزامه .. نموت دونه ولا تهتز رايتنا"

بدعم واهتمام وزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، صوّر الشاعر السعودي خالد المريخي؛ أحدث قصائده الوطنية المغناة بطريقة الفيديو كليب "يحق لك يالسعودي"، غناء الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله، ومن ألحان الملحن محمد بو دلة، ليقدمها بطريقة تصويرية متميزة صوّرها بمشاهد خاصّة في الحرس الوطني السعودي، وأخرجها السعودي مالك العنقري.

وأعرب الشاعر المريخي؛ عن سعادته بلقاء الأمير متعب بن عبدالله؛ قبل تصوير العمل الوطني "يحق لك يالسعودي" شاكراً اهتمامه وتسخيره كل الإمكانات لتنفيذ عملية التصوير وإخراجها بالشكل الذي سيظهر عليه العمل الوطني عند عرض الأغنية، والتي يظهر بها المريخي؛ مرتدياً البذلة العسكرية الخاصّة والمناسبة لأحداث التصوير والمونتاج الذي تم تنفيذه ضمن أهم وأعلى الإمكانات التصويرية والإخراجية، والذي سيرى النور قريباً عبر مجموعة من القنوات الفضائية السعودية والخليجية، ومن خلال جميع وسائل التواصل الاجتماعي، وحسابات خالد المريخي؛ الخاصة، والفنان عبدالمجيد عبدالله.

ويقول المريخي في قصيدة "يحق لك يالسعودي":

"يحق لك يالسعودي ترفع الهامة

الله خلقنا كذا مرفوعة هامتنا

حنا جنود الوطن ودروعه وحزامه

نموت دونه ولا تهتز رايتنا".

وتحمل القصيدة كلمات تعبّر عمّا يدور في داخل كل سعودي وعربي حول السعودية وحكامها وشعبها، ليختتم قصيدته قائلاً:

"يا دار من حبك الله يلوم من لامه

يفوح عطر الفخر لاجاب سيرتنا

ابسط حقوق السعودي يرفع الهامة

سيف العدل سيفنا والخير نخلتنا".