المزاحمية.. مواطنان يعتديان على عامل محطة ويسلبان ما بحوزته

انتحلا شخصيتَيْ رجلَيْ أمن أثناء الاعتداء عليه.. وتم ضبط أحدهما

علمت "سبق" أنه أثناء قيام فرقة من الدوريات الأمنية بالمزاحمية بمهامها الميدانية المعتادة تلقت بلاغًا في تمام الساعة الثالثة فجرًا من يوم السبت من العمليات بوجود عامل هندي بإحدى المحطات بالمحافظة على مخرج ٨، أفاد بأن شخصَيْن قاما بضربه على رأسه، وإركابه بالقوة، واختطافه، والاتجاه به إلى مخرج الزبايير٨، وسلب ما معه من نقود (في حدود ثلاثة آلاف ريال)، وجهازه الجوال.



وبمباشرة الفِرق الحادثة تم مسح منطقة الزبايير، ومسح الخط المؤدي باتجاه منتزه الخرارة البري، وشوهدت سيارة من نوع يارس ٢٠١٥ عالقة في الرمال، ولا يوجد بها أشخاص، وبمتابعة الآثار وُجد شخص يبعد عن السيارة ٧٥٠ مترًا؛ فتم القبض عليه، واتضح أنه سعودي في العقد الثاني من العمر، وطُلب من العامل التعرُّف عليه؛ فأكد أنه أحد المعتديَيْن. وأضاف بأن الشخص الثاني لم يُعثر عليه، وأن الشخصين انتحلا شخصيتَي رجلَي أمن أثناء الاعتداء على الوافد. وقد قامت الدوريات الأمنية بتسليم المعتدي والسيارة لجهات الاختصاص. ‏‫

