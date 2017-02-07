المسابقات ترفض طلب الهلال والفيصلي

ثبتت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، إقامة مباراة الهلال والفيصلي، المقررة بعد غدٍ الخميس في موعدها، الثامنة والربع ورفضت طلب الناديين تقديمها إلى الثالثة والربع.



وأجرى فريق الهلال الأول لكرة القدم صباح اليوم الثلاثاء مرانه الرئيس؛ استعدادًا لمواجهة مضيفه "الفيصلي"، وتركّزت الحصة التدريبية في مجملها على الجوانب التكتيكية، إذ طبّق الجهاز الفني -في الجزء الأول من التدريب- تدريبات تسلّم الكرة والتسليم، والتحرك السليم، قبل أن يفرض مدير الجهاز الفني الأرجنتيني "رامون دياز" مناورة على كامل مساحة الملعب، عمد من خلالها إلى تطبيق عددٍ من الجمل الفنية التي يود انتهاجها في مواجهة الفيصلي، اختتمها بتدريبات تفكيك العضلات، في الوقت الذي أدى فيه اللاعب "نواف العابد" برنامجه التأهيلي؛ بالجري حول الملعب.



