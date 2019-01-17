المسابقات تقدم موعد مباريات دور16 لبطولة كأس الملك للأندية المشاركة بالآسيوية
أعلنت لجنة المسابقات أنه في الاجتماع الذي تم عقده مع الأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا 2017م يوم الاثنين 20/ 3/ 1438هـ الموافق 19/ 12/ 2016م، أبدت أندية (الأهلي، الهلال، التعاون) رغبتها بتقديم مواعيد مبارياتها في دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين في حال تأهلها من دور الـ32 عن الموعد المقرر في (23- 25) فبراير لتداخلها مع الجولتين ( 1، 2 ) من دوري أبطال آسيا ما عدا نادي الفتح الذي طلب نفس الوقت المقرر لارتباطه بمباراة الملحق الآسيوي، لذا تقرر أن تقام مباريات فرق (الأهلي، الهلال والتعاون) في دور الـ (16) حال التأهل من دور الـ (32) كالتالي:
اليــــوم والتـــاريخ
رقم المباراة
الفريقـــان المتباريـــان
المدينة
الوقت
الملعب
الاثنين 25/4/1438هـ
23/1/2017م
24
الهلال
×
أحد
أو الوحدة
الرياض
6:15م
إستاد الأمير
فيصل بن فهد
الثلاثاء 10/5/1438هـ
7/2/2017م
21
الرائد
أو الجبلين
×
التعاون
بريدة
أو حائل
6:30م
مدينة الملك عبدالله الرياضية / مدينة الأمير عبدالعزيز ين مساعد
المسابقات تقدم موعد مباريات دور16 لبطولة كأس الملك للأندية المشاركة بالآسيوية
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2017-01-16
أعلنت لجنة المسابقات أنه في الاجتماع الذي تم عقده مع الأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا 2017م يوم الاثنين 20/ 3/ 1438هـ الموافق 19/ 12/ 2016م، أبدت أندية (الأهلي، الهلال، التعاون) رغبتها بتقديم مواعيد مبارياتها في دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين في حال تأهلها من دور الـ32 عن الموعد المقرر في (23- 25) فبراير لتداخلها مع الجولتين ( 1، 2 ) من دوري أبطال آسيا ما عدا نادي الفتح الذي طلب نفس الوقت المقرر لارتباطه بمباراة الملحق الآسيوي، لذا تقرر أن تقام مباريات فرق (الأهلي، الهلال والتعاون) في دور الـ (16) حال التأهل من دور الـ (32) كالتالي:
اليــــوم والتـــاريخ
رقم المباراة
الفريقـــان المتباريـــان
المدينة
الوقت
الملعب
الاثنين 25/4/1438هـ
23/1/2017م
24
الهلال
×
أحد
أو الوحدة
الرياض
6:15م
إستاد الأمير
فيصل بن فهد
الثلاثاء 10/5/1438هـ
7/2/2017م
21
الرائد
أو الجبلين
×
التعاون
بريدة
أو حائل
6:30م
مدينة الملك عبدالله الرياضية / مدينة الأمير عبدالعزيز ين مساعد
الاثنين 16/5/1438هـ
13/2/2017م
17
الصفا
أو القادسية
×
الأهلي
الدمام
أو الخبر
8.15 م
إستاد الأمير محمد
بن فهد/ مدينة الأمير سعود بن جلوي
16 يناير 2017 - 18 ربيع الآخر 1438
07:53 PM
المسابقات تقدم موعد مباريات دور16 لبطولة كأس الملك للأندية المشاركة بالآسيوية
أعلنت لجنة المسابقات أنه في الاجتماع الذي تم عقده مع الأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا 2017م يوم الاثنين 20/ 3/ 1438هـ الموافق 19/ 12/ 2016م، أبدت أندية (الأهلي، الهلال، التعاون) رغبتها بتقديم مواعيد مبارياتها في دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين في حال تأهلها من دور الـ32 عن الموعد المقرر في (23- 25) فبراير لتداخلها مع الجولتين ( 1، 2 ) من دوري أبطال آسيا ما عدا نادي الفتح الذي طلب نفس الوقت المقرر لارتباطه بمباراة الملحق الآسيوي، لذا تقرر أن تقام مباريات فرق (الأهلي، الهلال والتعاون) في دور الـ (16) حال التأهل من دور الـ (32) كالتالي:
اليــــوم والتـــاريخ
رقم المباراة
الفريقـــان المتباريـــان
المدينة
الوقت
الملعب
الاثنين 25/4/1438هـ
23/1/2017م
24
الهلال
×
أحد
أو الوحدة
الرياض
6:15م
إستاد الأمير
فيصل بن فهد
الثلاثاء 10/5/1438هـ
7/2/2017م
21
الرائد
أو الجبلين
×
التعاون
بريدة
أو حائل
6:30م
مدينة الملك عبدالله الرياضية / مدينة الأمير عبدالعزيز ين مساعد