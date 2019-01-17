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المسابقات تقدم موعد مباريات دور16 لبطولة كأس الملك للأندية المشاركة بالآسيوية

أعلنت لجنة المسابقات أنه في الاجتماع الذي تم عقده مع الأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا 2017م يوم الاثنين 20/ 3/ 1438هـ الموافق 19/ 12/ 2016م، أبدت أندية (الأهلي، الهلال، التعاون) رغبتها بتقديم مواعيد مبارياتها في دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين في حال تأهلها من دور الـ32 عن الموعد المقرر في (23- 25) فبراير لتداخلها مع الجولتين ( 1، 2 ) من دوري أبطال آسيا ما عدا نادي الفتح الذي طلب نفس الوقت المقرر لارتباطه بمباراة الملحق الآسيوي، لذا تقرر أن تقام مباريات فرق (الأهلي، الهلال والتعاون) في دور الـ (16) حال التأهل من دور الـ (32) كالتالي:

اليــــوم والتـــاريخ

رقم المباراة

الفريقـــان المتباريـــان

المدينة

الوقت

الملعب

الاثنين  25/4/1438هـ

23/1/2017م

24

الهلال

×

أحد

 أو الوحدة

الرياض

6:15م

إستاد الأمير

فيصل بن فهد

الثلاثاء 10/5/1438هـ

7/2/2017م

21

الرائد

أو الجبلين

×

التعاون

بريدة

 أو حائل

 6:30م

مدينة الملك عبدالله الرياضية / مدينة الأمير عبدالعزيز ين مساعد

الاثنين  16/5/1438هـ

13/2/2017م

17

الصفا

أو القادسية

×

الأهلي

الدمام

أو الخبر

8.15 م

إستاد الأمير محمد

 بن فهد/ مدينة الأمير سعود بن جلوي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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المسابقات تقدم موعد مباريات دور16 لبطولة كأس الملك للأندية المشاركة بالآسيوية
سبق

أعلنت لجنة المسابقات أنه في الاجتماع الذي تم عقده مع الأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا 2017م يوم الاثنين 20/ 3/ 1438هـ الموافق 19/ 12/ 2016م، أبدت أندية (الأهلي، الهلال، التعاون) رغبتها بتقديم مواعيد مبارياتها في دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين في حال تأهلها من دور الـ32 عن الموعد المقرر في (23- 25) فبراير لتداخلها مع الجولتين ( 1، 2 ) من دوري أبطال آسيا ما عدا نادي الفتح الذي طلب نفس الوقت المقرر لارتباطه بمباراة الملحق الآسيوي، لذا تقرر أن تقام مباريات فرق (الأهلي، الهلال والتعاون) في دور الـ (16) حال التأهل من دور الـ (32) كالتالي:

اليــــوم والتـــاريخ

رقم المباراة

الفريقـــان المتباريـــان

المدينة

الوقت

الملعب

الاثنين  25/4/1438هـ

23/1/2017م

24

الهلال

×

أحد

 أو الوحدة

الرياض

6:15م

إستاد الأمير

فيصل بن فهد

الثلاثاء 10/5/1438هـ

7/2/2017م

21

الرائد

أو الجبلين

×

التعاون

بريدة

 أو حائل

 6:30م

مدينة الملك عبدالله الرياضية / مدينة الأمير عبدالعزيز ين مساعد

الاثنين  16/5/1438هـ

13/2/2017م

17

الصفا

أو القادسية

×

الأهلي

الدمام

أو الخبر

8.15 م

إستاد الأمير محمد

 بن فهد/ مدينة الأمير سعود بن جلوي
16 يناير 2017 - 18 ربيع الآخر 1438
07:53 PM

المسابقات تقدم موعد مباريات دور16 لبطولة كأس الملك للأندية المشاركة بالآسيوية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,998

أعلنت لجنة المسابقات أنه في الاجتماع الذي تم عقده مع الأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا 2017م يوم الاثنين 20/ 3/ 1438هـ الموافق 19/ 12/ 2016م، أبدت أندية (الأهلي، الهلال، التعاون) رغبتها بتقديم مواعيد مبارياتها في دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين في حال تأهلها من دور الـ32 عن الموعد المقرر في (23- 25) فبراير لتداخلها مع الجولتين ( 1، 2 ) من دوري أبطال آسيا ما عدا نادي الفتح الذي طلب نفس الوقت المقرر لارتباطه بمباراة الملحق الآسيوي، لذا تقرر أن تقام مباريات فرق (الأهلي، الهلال والتعاون) في دور الـ (16) حال التأهل من دور الـ (32) كالتالي:

اليــــوم والتـــاريخ

رقم المباراة

الفريقـــان المتباريـــان

المدينة

الوقت

الملعب

الاثنين  25/4/1438هـ

23/1/2017م

24

الهلال

×

أحد

 أو الوحدة

الرياض

6:15م

إستاد الأمير

فيصل بن فهد

الثلاثاء 10/5/1438هـ

7/2/2017م

21

الرائد

أو الجبلين

×

التعاون

بريدة

 أو حائل

 6:30م

مدينة الملك عبدالله الرياضية / مدينة الأمير عبدالعزيز ين مساعد

الاثنين  16/5/1438هـ

13/2/2017م

17

الصفا

أو القادسية

×

الأهلي

الدمام

أو الخبر

8.15 م

إستاد الأمير محمد

 بن فهد/ مدينة الأمير سعود بن جلوي

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