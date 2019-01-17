المسابقات تقدم موعد مباريات دور16 لبطولة كأس الملك للأندية المشاركة بالآسيوية

أعلنت لجنة المسابقات أنه في الاجتماع الذي تم عقده مع الأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا 2017م يوم الاثنين 20/ 3/ 1438هـ الموافق 19/ 12/ 2016م، أبدت أندية (الأهلي، الهلال، التعاون) رغبتها بتقديم مواعيد مبارياتها في دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين في حال تأهلها من دور الـ32 عن الموعد المقرر في (23- 25) فبراير لتداخلها مع الجولتين ( 1، 2 ) من دوري أبطال آسيا ما عدا نادي الفتح الذي طلب نفس الوقت المقرر لارتباطه بمباراة الملحق الآسيوي، لذا تقرر أن تقام مباريات فرق (الأهلي، الهلال والتعاون) في دور الـ (16) حال التأهل من دور الـ (32) كالتالي: