قررت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم تقديم موعد مواجهة الرائد وجاره التعاون ضمن دور 16 لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين المقررة يوم الثلاثاء 7 فبراير، إلى الساعة 6:30م بدلاً من "8:15" مساءً.
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المسابقات تقدم موعد مواجهة الرائد والتعاون 105 دقائق
قررت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم تقديم موعد مواجهة الرائد وجاره التعاون ضمن دور 16 لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين المقررة يوم الثلاثاء 7 فبراير، إلى الساعة 6:30م بدلاً من "8:15" مساءً.
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المسابقات تقدم موعد مواجهة الرائد والتعاون 105 دقائقصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2017-02-05
قررت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم تقديم موعد مواجهة الرائد وجاره التعاون ضمن دور 16 لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين المقررة يوم الثلاثاء 7 فبراير، إلى الساعة 6:30م بدلاً من "8:15" مساءً.
05 فبراير 2017 - 8 جمادى الأول 1438
09:08 PM
المسابقات تقدم موعد مواجهة الرائد والتعاون 105 دقائق
قررت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم تقديم موعد مواجهة الرائد وجاره التعاون ضمن دور 16 لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين المقررة يوم الثلاثاء 7 فبراير، إلى الساعة 6:30م بدلاً من "8:15" مساءً.
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