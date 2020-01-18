أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية اكتشافات جديدة لأحافير (ثدييات برية) في صحراء النفود.
وقالت "الهيئة" في تغريدة لها على "تويتر"، قبل قليل، إنها ستعلن التفاصيل لاحقاً.
أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية اكتشافات جديدة لأحافير (ثدييات برية) في صحراء النفود.
وقالت "الهيئة" في تغريدة لها على "تويتر"، قبل قليل، إنها ستعلن التفاصيل لاحقاً.
أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية اكتشافات جديدة لأحافير (ثدييات برية) في صحراء النفود.
وقالت "الهيئة" في تغريدة لها على "تويتر"، قبل قليل، إنها ستعلن التفاصيل لاحقاً.
أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية اكتشافات جديدة لأحافير (ثدييات برية) في صحراء النفود.
وقالت "الهيئة" في تغريدة لها على "تويتر"، قبل قليل، إنها ستعلن التفاصيل لاحقاً.