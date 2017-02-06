"المسند": 47 يوماً وينتهي فصل الشتاء بالمملكة

هوت فيه درجات الحرارة ببعض المناطق لما دون الصفر

أكد أستاذ الجغرافيا بجامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند، أنه لم يتبقّ على انتهاء فصل الشتاء، والذي هوت فيه درجات الحرارة في بعض المناطق إلى درجات دنيا وصلت لما دون الصفر، وبداية فصل الربيع، سوى 47 يوماً.

ويتكون فصل الشتاء بحسب موقع "طقس العرب" من 90 يوماً وينقسم في الدول العربية إلى قسمين هما "مربعانية الشتاء" التي تمتد أربعين يوماً تبدأ من 21 ديسمبر من كل عام، ثم تعقبها خمسينيته التي تتكون من 50 يوماً.

وتبدأ أيام الخمسينية من 30 يناير، وتستمر حتى يوم الاعتدال الربيعي الذي يصادف 22 مارس من كل عام، وتنقسم إلى أربعة أقسام كل قسم من 12.5 يوماً، والتي تُعرف بالموروث الشعبي بـ"السعودات".

بينما تتكون خمسينية الشتاء من 4 أجزاء، تبدأ بسعد الذابح الذي يمتد من الفترة 1-13 فبراير، وتُوصف أيامه بأنها الأشد برداً، يتبعه "سعد بلع" أو "سعد ابلع" من تاريخ 13- 25 فبراير، يعقبه سعد السعود من 26 فبراير حتى 10 مارس، وتنتهي السعودات بسعد الخبايا ويكون من 10- 22 مارس، وانتهاء المربعانية لا يعني انتهاء الأيام الباردة أو انقطاع الأمطار.