يحل الأديب والشاعر المبتكر سعد المشاوي ضيفاً على شباب منطقة عسير في "لقاء الخميس" للناجحين للحديث عن أبرز المحطات والابتكارات التي شغلها خلال العقود الماضية، وذلك برعاية من صحيفة "سبق". والمهندس "الشاوي" باحث في الشأن التقني والأمن والسلامة ونجح في ابتكار آلية لحماية الأطفال من الغرق في المسابح، وله باع طويل في الساحة الأدبية، وله جهود عظيمة في عكس صورة جميلة عن المملكة وشبابها من خلال ظهوره عبر القنوات الفضائية الناطقة باللغة الإنجليزية، وتوضيح الفنون التي يجيدها. ويبدو أنَّ حضور اللقاء سيخرجون بجملة من الفوائد بالنظر إلى مجموعة المجالات المتنوعة التي يعمل في بحورها الضيف. وسيقام اللقاء في مقهى "ماركيز كوفي"، على طريق المدينة العسكرية بخميس مشيط في تمام الساعة الثامنة مساء، وسيتم السحب على عدد من الجوائز بينها سيارات مقدمة من "المجدوعي"، وقسائم شراء من "العثيم" و"كريم". يذكر أنَّ مركز الملك سلمان للشباب شريك رسمي لـ"لقاء الخميس"، والهيئة العامة للرياضة راعٍ رسمي، وكذلك تواصل صحيفة "سبق" رعايتها الإعلامية انطلاقاً من مسؤوليتها الاجتماعية في تبني الخامات الشبابية وإبراز الجهود لمواطني المملكة.

"المشاوي" مخترع حماية الأطفال من الغرق ضيفاً على "لقاء الخميس" في عسير عيسى الحربي سبق 2017-02-07 يحل الأديب والشاعر المبتكر سعد المشاوي ضيفاً على شباب منطقة عسير في "لقاء الخميس" للناجحين للحديث عن أبرز المحطات والابتكارات التي شغلها خلال العقود الماضية، وذلك برعاية من صحيفة "سبق".



والمهندس "الشاوي" باحث في الشأن التقني والأمن والسلامة ونجح في ابتكار آلية لحماية الأطفال من الغرق في المسابح، وله باع طويل في الساحة الأدبية، وله جهود عظيمة في عكس صورة جميلة عن المملكة وشبابها من خلال ظهوره عبر القنوات الفضائية الناطقة باللغة الإنجليزية، وتوضيح الفنون التي يجيدها.



ويبدو أنَّ حضور اللقاء سيخرجون بجملة من الفوائد بالنظر إلى مجموعة المجالات المتنوعة التي يعمل في بحورها الضيف.



وسيقام اللقاء في مقهى "ماركيز كوفي"، على طريق المدينة العسكرية بخميس مشيط في تمام الساعة الثامنة مساء، وسيتم السحب على عدد من الجوائز بينها سيارات مقدمة من "المجدوعي"، وقسائم شراء من "العثيم" و"كريم".



يذكر أنَّ مركز الملك سلمان للشباب شريك رسمي لـ"لقاء الخميس"، والهيئة العامة للرياضة راعٍ رسمي، وكذلك تواصل صحيفة "سبق" رعايتها الإعلامية انطلاقاً من مسؤوليتها الاجتماعية في تبني الخامات الشبابية وإبراز الجهود لمواطني المملكة.



07 فبراير 2017 - 10 جمادى الأول 1438 10:58 PM

شاعر وأديب له محطات مثيرة يكشفها برعاية "سبق"

"المشاوي" مخترع حماية الأطفال من الغرق ضيفاً على "لقاء الخميس" في عسير





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يحل الأديب والشاعر المبتكر سعد المشاوي ضيفاً على شباب منطقة عسير في "لقاء الخميس" للناجحين للحديث عن أبرز المحطات والابتكارات التي شغلها خلال العقود الماضية، وذلك برعاية من صحيفة "سبق".



والمهندس "الشاوي" باحث في الشأن التقني والأمن والسلامة ونجح في ابتكار آلية لحماية الأطفال من الغرق في المسابح، وله باع طويل في الساحة الأدبية، وله جهود عظيمة في عكس صورة جميلة عن المملكة وشبابها من خلال ظهوره عبر القنوات الفضائية الناطقة باللغة الإنجليزية، وتوضيح الفنون التي يجيدها.



ويبدو أنَّ حضور اللقاء سيخرجون بجملة من الفوائد بالنظر إلى مجموعة المجالات المتنوعة التي يعمل في بحورها الضيف.



وسيقام اللقاء في مقهى "ماركيز كوفي"، على طريق المدينة العسكرية بخميس مشيط في تمام الساعة الثامنة مساء، وسيتم السحب على عدد من الجوائز بينها سيارات مقدمة من "المجدوعي"، وقسائم شراء من "العثيم" و"كريم".



يذكر أنَّ مركز الملك سلمان للشباب شريك رسمي لـ"لقاء الخميس"، والهيئة العامة للرياضة راعٍ رسمي، وكذلك تواصل صحيفة "سبق" رعايتها الإعلامية انطلاقاً من مسؤوليتها الاجتماعية في تبني الخامات الشبابية وإبراز الجهود لمواطني المملكة.

