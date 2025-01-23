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المصادفة تقود فريقاً طبياً لإسعاف طفل تعرض لحادث دهس بتبوك

أصيب بنزيف وتم عمل الإسعافات الأولية له ونُقل للمستشفى

تمكن فريق إسعافي من مستشفى البدع قادته الصدفة بعد انتهاء مهمة عمل رسمية من إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر 11 عاما تعرض لنزيف نتيجة حادث دهس وقع أمس بتبوك.


وكان الفريق المكون من المسعف فهد عودة الحويطي، والطبيب مصطفى عبد الرحيم، رافقا مريضا تم تحويله من مستشفى البدع إلى مستشفى الملك خالد بتبوك وبعد الانتهاء من المهمة وافق عودة الفرقة وقوع حادث دهس أصيب فيه طفل "11 عاما" تمكن الفريق من إيقاف النزيف له وعمل جبيرة ونقله إلى المستشفى خلال 3 دقائق عن طريق الإسعاف عالي التجهيز لتلقي مزيد من العلاج.


وتعد عملية إنقاذ الطفل هي العملية الثانية التي يقوم بها فريق إسعافي  حيث تمكن فريق الطب المنزلي بصحة تبوك قبل عدة أسابيع من إنقاذ حياة مواطن تعرض لإصابة ونزيف جراء حادث مروري وقع على طريق تبوك – الأردن أثناء مهمة عمل روتينية خارج تبوك، الأمر الذي دفع الفريق للتوقف والتوجه إلى سائق السيارة المصاب، حيث تم عمل الإسعافات الأولية له وإيقاف النزيف حتى وصول سيارة إسعاف الهلال الأحمر التي نقلته إلى مستشفى الملك فهد التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

 

يذكر أن إسعاف عالي التجهيز متوفر في جميع مستشفيات المنطقة عبر سيارات حديثة، ويتوفر بها جهاز تنفس صناعي، وجهاز مراقبة المريض، وجهاز الصدمات، وجبيرة كسور، كما يتوفر بها ما يستخدم في الإسعافات الأولية بكميات كافية مما يمكنها من تقديم الخدمة الإسعافية في أي وقت.

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المصادفة تقود فريقاً طبياً لإسعاف طفل تعرض لحادث دهس بتبوك
سبق

تمكن فريق إسعافي من مستشفى البدع قادته الصدفة بعد انتهاء مهمة عمل رسمية من إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر 11 عاما تعرض لنزيف نتيجة حادث دهس وقع أمس بتبوك.


وكان الفريق المكون من المسعف فهد عودة الحويطي، والطبيب مصطفى عبد الرحيم، رافقا مريضا تم تحويله من مستشفى البدع إلى مستشفى الملك خالد بتبوك وبعد الانتهاء من المهمة وافق عودة الفرقة وقوع حادث دهس أصيب فيه طفل "11 عاما" تمكن الفريق من إيقاف النزيف له وعمل جبيرة ونقله إلى المستشفى خلال 3 دقائق عن طريق الإسعاف عالي التجهيز لتلقي مزيد من العلاج.


وتعد عملية إنقاذ الطفل هي العملية الثانية التي يقوم بها فريق إسعافي  حيث تمكن فريق الطب المنزلي بصحة تبوك قبل عدة أسابيع من إنقاذ حياة مواطن تعرض لإصابة ونزيف جراء حادث مروري وقع على طريق تبوك – الأردن أثناء مهمة عمل روتينية خارج تبوك، الأمر الذي دفع الفريق للتوقف والتوجه إلى سائق السيارة المصاب، حيث تم عمل الإسعافات الأولية له وإيقاف النزيف حتى وصول سيارة إسعاف الهلال الأحمر التي نقلته إلى مستشفى الملك فهد التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

 

يذكر أن إسعاف عالي التجهيز متوفر في جميع مستشفيات المنطقة عبر سيارات حديثة، ويتوفر بها جهاز تنفس صناعي، وجهاز مراقبة المريض، وجهاز الصدمات، وجبيرة كسور، كما يتوفر بها ما يستخدم في الإسعافات الأولية بكميات كافية مما يمكنها من تقديم الخدمة الإسعافية في أي وقت.

22 يناير 2017 - 24 ربيع الآخر 1438
03:25 PM
أصيب بنزيف وتم عمل الإسعافات الأولية له ونُقل للمستشفى

المصادفة تقود فريقاً طبياً لإسعاف طفل تعرض لحادث دهس بتبوك

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بدر الجبل - تبوك
10
10,104

تمكن فريق إسعافي من مستشفى البدع قادته الصدفة بعد انتهاء مهمة عمل رسمية من إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر 11 عاما تعرض لنزيف نتيجة حادث دهس وقع أمس بتبوك.


وكان الفريق المكون من المسعف فهد عودة الحويطي، والطبيب مصطفى عبد الرحيم، رافقا مريضا تم تحويله من مستشفى البدع إلى مستشفى الملك خالد بتبوك وبعد الانتهاء من المهمة وافق عودة الفرقة وقوع حادث دهس أصيب فيه طفل "11 عاما" تمكن الفريق من إيقاف النزيف له وعمل جبيرة ونقله إلى المستشفى خلال 3 دقائق عن طريق الإسعاف عالي التجهيز لتلقي مزيد من العلاج.


وتعد عملية إنقاذ الطفل هي العملية الثانية التي يقوم بها فريق إسعافي  حيث تمكن فريق الطب المنزلي بصحة تبوك قبل عدة أسابيع من إنقاذ حياة مواطن تعرض لإصابة ونزيف جراء حادث مروري وقع على طريق تبوك – الأردن أثناء مهمة عمل روتينية خارج تبوك، الأمر الذي دفع الفريق للتوقف والتوجه إلى سائق السيارة المصاب، حيث تم عمل الإسعافات الأولية له وإيقاف النزيف حتى وصول سيارة إسعاف الهلال الأحمر التي نقلته إلى مستشفى الملك فهد التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

 

يذكر أن إسعاف عالي التجهيز متوفر في جميع مستشفيات المنطقة عبر سيارات حديثة، ويتوفر بها جهاز تنفس صناعي، وجهاز مراقبة المريض، وجهاز الصدمات، وجبيرة كسور، كما يتوفر بها ما يستخدم في الإسعافات الأولية بكميات كافية مما يمكنها من تقديم الخدمة الإسعافية في أي وقت.

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