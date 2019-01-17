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"المطرفي" يحضر حفل ختام بطولة التحمل والقوى لمدني العاصمة المقدسة

حث على أهمية التدريب العملي المبني على أسس علمية منهجية لإعطاء نتائج مميزة

اختتمت الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة بطولة التحمل والقوى، بحضور مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة "اللواء سالم بن مرزوق المطرفي"، ضمن البرنامج التدريبي للإدارة للنصف الأول من العام الحالي .
 
ويهدف البرنامج الذي نفذ في ميدان التدريب بقوة الطوارئ الخاصة بالدفاع المدني، إلى رفع مستوى الأداء ورفع جانب اللياقة البدنية بما ينعكس إيجاباً في المهام الميدانية؛ حيث افتتح الحفل بآيات من الذكر الحكيم بعد ذلك ألقى مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة "العقيد علي بن خضران المنتشري" كلمة رحب فيها بالحضور وبين أهمية رفع المستوى اللياقي والارتقاء بالتحمل الجسماني لمنسوبي الإدارة ودوره في جودة وتميز أعمال الإطفاء والإنقاذ .
 
وألقى "المطرفي" كلمة توجيهية شكر خلالها الجهود التدريبية المنفذة خلال هذه المسابقة، وحث فيها على أهمية التدريب العملي المبني على أسس علمية منهجية ودوره في صقل المهارات وإعطاء نتائج مميزة عند التعامل والتدخل في مباشرة الحوادث والمخاطر الطبيعية والصناعية، تلا ذلك تكريم الضباط والأفراد القائمين على تنفيذ البرنامج والشعب الميدانية الفائزة، والتقطت الصور التذكارية.
 

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"المطرفي" يحضر حفل ختام بطولة التحمل والقوى لمدني العاصمة المقدسة
سبق

اختتمت الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة بطولة التحمل والقوى، بحضور مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة "اللواء سالم بن مرزوق المطرفي"، ضمن البرنامج التدريبي للإدارة للنصف الأول من العام الحالي .
 
ويهدف البرنامج الذي نفذ في ميدان التدريب بقوة الطوارئ الخاصة بالدفاع المدني، إلى رفع مستوى الأداء ورفع جانب اللياقة البدنية بما ينعكس إيجاباً في المهام الميدانية؛ حيث افتتح الحفل بآيات من الذكر الحكيم بعد ذلك ألقى مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة "العقيد علي بن خضران المنتشري" كلمة رحب فيها بالحضور وبين أهمية رفع المستوى اللياقي والارتقاء بالتحمل الجسماني لمنسوبي الإدارة ودوره في جودة وتميز أعمال الإطفاء والإنقاذ .
 
وألقى "المطرفي" كلمة توجيهية شكر خلالها الجهود التدريبية المنفذة خلال هذه المسابقة، وحث فيها على أهمية التدريب العملي المبني على أسس علمية منهجية ودوره في صقل المهارات وإعطاء نتائج مميزة عند التعامل والتدخل في مباشرة الحوادث والمخاطر الطبيعية والصناعية، تلا ذلك تكريم الضباط والأفراد القائمين على تنفيذ البرنامج والشعب الميدانية الفائزة، والتقطت الصور التذكارية.
 

16 يناير 2017 - 18 ربيع الآخر 1438
10:34 PM
حث على أهمية التدريب العملي المبني على أسس علمية منهجية لإعطاء نتائج مميزة

"المطرفي" يحضر حفل ختام بطولة التحمل والقوى لمدني العاصمة المقدسة

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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اختتمت الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة بطولة التحمل والقوى، بحضور مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة "اللواء سالم بن مرزوق المطرفي"، ضمن البرنامج التدريبي للإدارة للنصف الأول من العام الحالي .
 
ويهدف البرنامج الذي نفذ في ميدان التدريب بقوة الطوارئ الخاصة بالدفاع المدني، إلى رفع مستوى الأداء ورفع جانب اللياقة البدنية بما ينعكس إيجاباً في المهام الميدانية؛ حيث افتتح الحفل بآيات من الذكر الحكيم بعد ذلك ألقى مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة "العقيد علي بن خضران المنتشري" كلمة رحب فيها بالحضور وبين أهمية رفع المستوى اللياقي والارتقاء بالتحمل الجسماني لمنسوبي الإدارة ودوره في جودة وتميز أعمال الإطفاء والإنقاذ .
 
وألقى "المطرفي" كلمة توجيهية شكر خلالها الجهود التدريبية المنفذة خلال هذه المسابقة، وحث فيها على أهمية التدريب العملي المبني على أسس علمية منهجية ودوره في صقل المهارات وإعطاء نتائج مميزة عند التعامل والتدخل في مباشرة الحوادث والمخاطر الطبيعية والصناعية، تلا ذلك تكريم الضباط والأفراد القائمين على تنفيذ البرنامج والشعب الميدانية الفائزة، والتقطت الصور التذكارية.
 

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