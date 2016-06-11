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"المطلق": أبواب الخير كثيرة جداً فلماذا لا نفكر إلا في العمرة والحج

حث على دفع الأموال للجمعيات الخيرية وكفالة الأيتام

أوضح الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي بأن دفع الأموال للجمعيات الخيرية وكفالة الأيتام أفضل من أداء العمرة لكونها طاعة متعدية ونفعها أشمل وأعم.

وقال المطلق في برنامج فتاوى على القناة الأولى: كفالة اليتيم أفضل من العمرة لأنها طاعة متعدية وفيها نفع للمسلم، أما العمرة فهي طاعة قاصرة على الإنسان ولذلك فإن أبواب الخير كثيرة جدا.

وضرب مثلا : لو استأجر أحدهم بـ100 ألف ريال في العشر الأواخر بجوار الحرم فبهذا المبلغ يمكن كفالة مدرسة أيتام سنة كاملة في الخارج، وعندنا في المملكة يمكن أن تكفل 50 يتيما على 2000 ريال ولو تم دفعها للجمعيات الخيرية كعلاج فيمكن أن تعالج 5 أشخاص على 20 ألف ريال، مشددا على أن أبواب الخير كثيرة جدا، فلماذا لا نفكر إلا في العمرة والحج.

وفِي شأن متصل دعا الشيخ المطلق لتأجيل أداء مناسك العمرة في العشر الأواخر وقال: نؤمل من الإخوة أنهم في ليالي العشر لا يعتمرون بل يقومون.

وأضاف: يا إخواني ليالي العشر ليالي قيام، إذا نويت أداء العمرة فيها فلتكن في النهار، لأن النبي ﷺيقول :" من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه" لم يقل ﷺ من اعتمر ليلة القدر.

ورأى أن أداء مناسك العمرة ليلة 27 من رمضان خطأ، مبديا استغرابه ممن يحرصون على أدائها رغم ما يشهده الحرم في تلك الليلة من ازدحام شديد وقد يعرضون أنفسهم للتعب والمشقة وربما يخسرون بذلك قيامها وفضلها، وقال: في نظري أن العمرة ليلة 27 خطأ؛ لأن النبي ﷺ يقول "من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه".

وأشار إلى أن الحرم المكي الشريف يكونً ليلة 27 مزدحما ومن يسعون لأداء العمرة فيها قد يحصل لهم تعب شديد ويذهب عليهم الخشوع والدعاء، وأفلس بعضهم من القيام وبعضهم أفلس من العمرة ورجع بإحرامه!

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"المطلق": أبواب الخير كثيرة جداً فلماذا لا نفكر إلا في العمرة والحج
سبق

أوضح الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي بأن دفع الأموال للجمعيات الخيرية وكفالة الأيتام أفضل من أداء العمرة لكونها طاعة متعدية ونفعها أشمل وأعم.

وقال المطلق في برنامج فتاوى على القناة الأولى: كفالة اليتيم أفضل من العمرة لأنها طاعة متعدية وفيها نفع للمسلم، أما العمرة فهي طاعة قاصرة على الإنسان ولذلك فإن أبواب الخير كثيرة جدا.

وضرب مثلا : لو استأجر أحدهم بـ100 ألف ريال في العشر الأواخر بجوار الحرم فبهذا المبلغ يمكن كفالة مدرسة أيتام سنة كاملة في الخارج، وعندنا في المملكة يمكن أن تكفل 50 يتيما على 2000 ريال ولو تم دفعها للجمعيات الخيرية كعلاج فيمكن أن تعالج 5 أشخاص على 20 ألف ريال، مشددا على أن أبواب الخير كثيرة جدا، فلماذا لا نفكر إلا في العمرة والحج.

وفِي شأن متصل دعا الشيخ المطلق لتأجيل أداء مناسك العمرة في العشر الأواخر وقال: نؤمل من الإخوة أنهم في ليالي العشر لا يعتمرون بل يقومون.

وأضاف: يا إخواني ليالي العشر ليالي قيام، إذا نويت أداء العمرة فيها فلتكن في النهار، لأن النبي ﷺيقول :" من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه" لم يقل ﷺ من اعتمر ليلة القدر.

ورأى أن أداء مناسك العمرة ليلة 27 من رمضان خطأ، مبديا استغرابه ممن يحرصون على أدائها رغم ما يشهده الحرم في تلك الليلة من ازدحام شديد وقد يعرضون أنفسهم للتعب والمشقة وربما يخسرون بذلك قيامها وفضلها، وقال: في نظري أن العمرة ليلة 27 خطأ؛ لأن النبي ﷺ يقول "من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه".

وأشار إلى أن الحرم المكي الشريف يكونً ليلة 27 مزدحما ومن يسعون لأداء العمرة فيها قد يحصل لهم تعب شديد ويذهب عليهم الخشوع والدعاء، وأفلس بعضهم من القيام وبعضهم أفلس من العمرة ورجع بإحرامه!

10 يونيو 2017 - 15 رمضان 1438
05:40 PM

"المطلق": أبواب الخير كثيرة جداً فلماذا لا نفكر إلا في العمرة والحج

حث على دفع الأموال للجمعيات الخيرية وكفالة الأيتام

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
4
12,748

أوضح الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي بأن دفع الأموال للجمعيات الخيرية وكفالة الأيتام أفضل من أداء العمرة لكونها طاعة متعدية ونفعها أشمل وأعم.

وقال المطلق في برنامج فتاوى على القناة الأولى: كفالة اليتيم أفضل من العمرة لأنها طاعة متعدية وفيها نفع للمسلم، أما العمرة فهي طاعة قاصرة على الإنسان ولذلك فإن أبواب الخير كثيرة جدا.

وضرب مثلا : لو استأجر أحدهم بـ100 ألف ريال في العشر الأواخر بجوار الحرم فبهذا المبلغ يمكن كفالة مدرسة أيتام سنة كاملة في الخارج، وعندنا في المملكة يمكن أن تكفل 50 يتيما على 2000 ريال ولو تم دفعها للجمعيات الخيرية كعلاج فيمكن أن تعالج 5 أشخاص على 20 ألف ريال، مشددا على أن أبواب الخير كثيرة جدا، فلماذا لا نفكر إلا في العمرة والحج.

وفِي شأن متصل دعا الشيخ المطلق لتأجيل أداء مناسك العمرة في العشر الأواخر وقال: نؤمل من الإخوة أنهم في ليالي العشر لا يعتمرون بل يقومون.

وأضاف: يا إخواني ليالي العشر ليالي قيام، إذا نويت أداء العمرة فيها فلتكن في النهار، لأن النبي ﷺيقول :" من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه" لم يقل ﷺ من اعتمر ليلة القدر.

ورأى أن أداء مناسك العمرة ليلة 27 من رمضان خطأ، مبديا استغرابه ممن يحرصون على أدائها رغم ما يشهده الحرم في تلك الليلة من ازدحام شديد وقد يعرضون أنفسهم للتعب والمشقة وربما يخسرون بذلك قيامها وفضلها، وقال: في نظري أن العمرة ليلة 27 خطأ؛ لأن النبي ﷺ يقول "من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه".

وأشار إلى أن الحرم المكي الشريف يكونً ليلة 27 مزدحما ومن يسعون لأداء العمرة فيها قد يحصل لهم تعب شديد ويذهب عليهم الخشوع والدعاء، وأفلس بعضهم من القيام وبعضهم أفلس من العمرة ورجع بإحرامه!

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