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"المطلق": الناس في حاجة إلى شيء من المرح والرياضة والترفيه

طالب الآباء بالترويح عن أسرهم وأولادهم.. وانتقد المسافرين وعليهم ديون

شدد عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الدكتور عبد الله بن محمد المطلق على الحاجة إلى الترفيه والرياضة للترويح عن النفس حتى لا تصاب بالملل والتعب، مشيرا إلى أن غالب الناس في حاجة لشيء من المرح والرياضة والترفيه في حياتهم.

وقال الدكتور المطلق في فقرة إذاعية بعنوان " الترفيه عن النفس " على إذاعة القرآن الكريم "المفترض أن يكون الإنسان له نصيب من الترفيه ولا يضيع فرص عمره في الجد فقط ، مؤكدا على أهمية اللهو والمرح مع الأسرة والأبناء  داخل المنزل والحرص على إدخال البهجة  والسرور عليهم وترك الجد".

وأضاف المطلق أنه ينبغي للإنسان العاقل أن يصنع لأبنائه من الترفيه ما يغنيهم عن الترفيه المكلف إذا كانت ليست لديه المقدرة المالية، مشيرا إلى أن الخروج للحدائق العامة والمنتزهات والبراري يعد ترفيها متيسرا وغير مكلف ماديا.

وأوضح بأن السفر من أجل الترفيه لمن كانت لديه القدرة لا بأس به، مستغربا ممن يسافرون لأجل الترفيه وعليهم ديون مع حجز وتعطيل لخدماتهم، مصنفا موقف الناس من اللهو والترفيه ما بين متسيب ومتشدد.

وختم عضو هيئة كبار العلماء بقوله: بعض الناس حياته كلها لهو ويفتقدون الجد فيها وذلك على حساب أعمالهم ودراستهم، وآخرون حياتهم كلها جد لا يمنحون غيرهم فرصة للهو! مؤكدا بأنه يجب أن يكون للإنسان نصيب من الترفيه ويروح عن نفسه ساعة وساعة ولا يضيع فرص عمره في الجد.

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"المطلق": الناس في حاجة إلى شيء من المرح والرياضة والترفيه
سبق

شدد عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الدكتور عبد الله بن محمد المطلق على الحاجة إلى الترفيه والرياضة للترويح عن النفس حتى لا تصاب بالملل والتعب، مشيرا إلى أن غالب الناس في حاجة لشيء من المرح والرياضة والترفيه في حياتهم.

وقال الدكتور المطلق في فقرة إذاعية بعنوان " الترفيه عن النفس " على إذاعة القرآن الكريم "المفترض أن يكون الإنسان له نصيب من الترفيه ولا يضيع فرص عمره في الجد فقط ، مؤكدا على أهمية اللهو والمرح مع الأسرة والأبناء  داخل المنزل والحرص على إدخال البهجة  والسرور عليهم وترك الجد".

وأضاف المطلق أنه ينبغي للإنسان العاقل أن يصنع لأبنائه من الترفيه ما يغنيهم عن الترفيه المكلف إذا كانت ليست لديه المقدرة المالية، مشيرا إلى أن الخروج للحدائق العامة والمنتزهات والبراري يعد ترفيها متيسرا وغير مكلف ماديا.

وأوضح بأن السفر من أجل الترفيه لمن كانت لديه القدرة لا بأس به، مستغربا ممن يسافرون لأجل الترفيه وعليهم ديون مع حجز وتعطيل لخدماتهم، مصنفا موقف الناس من اللهو والترفيه ما بين متسيب ومتشدد.

وختم عضو هيئة كبار العلماء بقوله: بعض الناس حياته كلها لهو ويفتقدون الجد فيها وذلك على حساب أعمالهم ودراستهم، وآخرون حياتهم كلها جد لا يمنحون غيرهم فرصة للهو! مؤكدا بأنه يجب أن يكون للإنسان نصيب من الترفيه ويروح عن نفسه ساعة وساعة ولا يضيع فرص عمره في الجد.

26 ديسمبر 2016 - 27 ربيع الأول 1438
04:56 PM
طالب الآباء بالترويح عن أسرهم وأولادهم.. وانتقد المسافرين وعليهم ديون

"المطلق": الناس في حاجة إلى شيء من المرح والرياضة والترفيه

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عبدالحكيم شار - الرياض
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شدد عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الدكتور عبد الله بن محمد المطلق على الحاجة إلى الترفيه والرياضة للترويح عن النفس حتى لا تصاب بالملل والتعب، مشيرا إلى أن غالب الناس في حاجة لشيء من المرح والرياضة والترفيه في حياتهم.

وقال الدكتور المطلق في فقرة إذاعية بعنوان " الترفيه عن النفس " على إذاعة القرآن الكريم "المفترض أن يكون الإنسان له نصيب من الترفيه ولا يضيع فرص عمره في الجد فقط ، مؤكدا على أهمية اللهو والمرح مع الأسرة والأبناء  داخل المنزل والحرص على إدخال البهجة  والسرور عليهم وترك الجد".

وأضاف المطلق أنه ينبغي للإنسان العاقل أن يصنع لأبنائه من الترفيه ما يغنيهم عن الترفيه المكلف إذا كانت ليست لديه المقدرة المالية، مشيرا إلى أن الخروج للحدائق العامة والمنتزهات والبراري يعد ترفيها متيسرا وغير مكلف ماديا.

وأوضح بأن السفر من أجل الترفيه لمن كانت لديه القدرة لا بأس به، مستغربا ممن يسافرون لأجل الترفيه وعليهم ديون مع حجز وتعطيل لخدماتهم، مصنفا موقف الناس من اللهو والترفيه ما بين متسيب ومتشدد.

وختم عضو هيئة كبار العلماء بقوله: بعض الناس حياته كلها لهو ويفتقدون الجد فيها وذلك على حساب أعمالهم ودراستهم، وآخرون حياتهم كلها جد لا يمنحون غيرهم فرصة للهو! مؤكدا بأنه يجب أن يكون للإنسان نصيب من الترفيه ويروح عن نفسه ساعة وساعة ولا يضيع فرص عمره في الجد.

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