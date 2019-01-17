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المعارضة السورية تؤكد حضورها محادثات أستانة للسلام

سلمت الجانب التركي قائمة بأسماء ممثليها

أكدت فصائل المعارضة السورية حضور محادثات السلام التي تدعمها روسيا وتركيا، حيث سلمت الجانب التركي قائمة بأسماء ممثليها في محادثات أستانة للسلام، بعد موافقة معظم فصائلها للمشاركة في المؤتمر المزمع عقده في 23 من الشهر الجاري.

 

يأتي هذا فيما أكدت مصادر عسكرية معارضة - حسبما ذكرت قناة (سكاى نيوز) عربية اليوم ، تسجيل بعض الفصائل غيابها بسبب استمرار النظام وميليشياته في خرق الهدنة وخاصة في وادى بردى.

 

من جانبه، قال قيادى فى الجيش الحر إن المعارضة لم تعين متحدثا رسميا باسمها بعد، مشيرا إلى أن المناقشات ستتركز على وقف إطلاق النار وقضايا إنسانية مثل إدخال المساعدات والإفراج عن المعتقلين.

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المعارضة السورية تؤكد حضورها محادثات أستانة للسلام
سبق

أكدت فصائل المعارضة السورية حضور محادثات السلام التي تدعمها روسيا وتركيا، حيث سلمت الجانب التركي قائمة بأسماء ممثليها في محادثات أستانة للسلام، بعد موافقة معظم فصائلها للمشاركة في المؤتمر المزمع عقده في 23 من الشهر الجاري.

 

يأتي هذا فيما أكدت مصادر عسكرية معارضة - حسبما ذكرت قناة (سكاى نيوز) عربية اليوم ، تسجيل بعض الفصائل غيابها بسبب استمرار النظام وميليشياته في خرق الهدنة وخاصة في وادى بردى.

 

من جانبه، قال قيادى فى الجيش الحر إن المعارضة لم تعين متحدثا رسميا باسمها بعد، مشيرا إلى أن المناقشات ستتركز على وقف إطلاق النار وقضايا إنسانية مثل إدخال المساعدات والإفراج عن المعتقلين.

16 يناير 2017 - 18 ربيع الآخر 1438
08:52 PM
سلمت الجانب التركي قائمة بأسماء ممثليها

المعارضة السورية تؤكد حضورها محادثات أستانة للسلام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكدت فصائل المعارضة السورية حضور محادثات السلام التي تدعمها روسيا وتركيا، حيث سلمت الجانب التركي قائمة بأسماء ممثليها في محادثات أستانة للسلام، بعد موافقة معظم فصائلها للمشاركة في المؤتمر المزمع عقده في 23 من الشهر الجاري.

 

يأتي هذا فيما أكدت مصادر عسكرية معارضة - حسبما ذكرت قناة (سكاى نيوز) عربية اليوم ، تسجيل بعض الفصائل غيابها بسبب استمرار النظام وميليشياته في خرق الهدنة وخاصة في وادى بردى.

 

من جانبه، قال قيادى فى الجيش الحر إن المعارضة لم تعين متحدثا رسميا باسمها بعد، مشيرا إلى أن المناقشات ستتركز على وقف إطلاق النار وقضايا إنسانية مثل إدخال المساعدات والإفراج عن المعتقلين.

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