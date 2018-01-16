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المعارضة السورية تستعيد السيطرة على قرى بريف دمشق الغربي

شنَّت هجومًا مكثفًا على نقاط مليشيا حزب الله وقوات بشار

 استعادت فصائل المعارضة السورية في منطقة وادي بردى الجبلية الواقعة شمال غربي العاصمة السيطرة على نقاط عدة في بلدة بسيمة وعين الخضرة بريف دمشق الغربي، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".
 
وذكرت مصادر عسكرية أن مقاتلي المعارضة زحفوا باتجاه تلك القرى، بعد أن شنوا هجومًا مكثفًا على نقاط مليشيا حزب الله اللبناني والقوات الحكومية التي تقدمت إليها خلال الساعات الماضية؛ ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
 
على جانب آخر، قُتل وجرح العشرات في اشتباكات بين فصائل المعارضة وقوات الحكومة مدعومة بمليشيا حزب الله، وذلك على محور أرض الضهرة من جهة جرود إفرة. كما قُتل 12 شخصًا، وجُرح العشرات، بقصف مدفعي لقوات النظام بالمدفعية والدبابات على بلدة دير قانون بريف دمشق الغربي.

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المعارضة السورية تستعيد السيطرة على قرى بريف دمشق الغربي
سبق

 استعادت فصائل المعارضة السورية في منطقة وادي بردى الجبلية الواقعة شمال غربي العاصمة السيطرة على نقاط عدة في بلدة بسيمة وعين الخضرة بريف دمشق الغربي، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".
 
وذكرت مصادر عسكرية أن مقاتلي المعارضة زحفوا باتجاه تلك القرى، بعد أن شنوا هجومًا مكثفًا على نقاط مليشيا حزب الله اللبناني والقوات الحكومية التي تقدمت إليها خلال الساعات الماضية؛ ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
 
على جانب آخر، قُتل وجرح العشرات في اشتباكات بين فصائل المعارضة وقوات الحكومة مدعومة بمليشيا حزب الله، وذلك على محور أرض الضهرة من جهة جرود إفرة. كما قُتل 12 شخصًا، وجُرح العشرات، بقصف مدفعي لقوات النظام بالمدفعية والدبابات على بلدة دير قانون بريف دمشق الغربي.

15 يناير 2017 - 17 ربيع الآخر 1438
08:26 PM
شنَّت هجومًا مكثفًا على نقاط مليشيا حزب الله وقوات بشار

المعارضة السورية تستعيد السيطرة على قرى بريف دمشق الغربي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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 استعادت فصائل المعارضة السورية في منطقة وادي بردى الجبلية الواقعة شمال غربي العاصمة السيطرة على نقاط عدة في بلدة بسيمة وعين الخضرة بريف دمشق الغربي، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".
 
وذكرت مصادر عسكرية أن مقاتلي المعارضة زحفوا باتجاه تلك القرى، بعد أن شنوا هجومًا مكثفًا على نقاط مليشيا حزب الله اللبناني والقوات الحكومية التي تقدمت إليها خلال الساعات الماضية؛ ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
 
على جانب آخر، قُتل وجرح العشرات في اشتباكات بين فصائل المعارضة وقوات الحكومة مدعومة بمليشيا حزب الله، وذلك على محور أرض الضهرة من جهة جرود إفرة. كما قُتل 12 شخصًا، وجُرح العشرات، بقصف مدفعي لقوات النظام بالمدفعية والدبابات على بلدة دير قانون بريف دمشق الغربي.

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