المعارضة الكورية تطالب بسرعة محاكمة "بارك" وتفتيش القصر الرئاسي

طالب زعماء أحزاب المعارضة الكورية الجنوبية، المحكمة الدستورية بتسريع إجراءات محاكمة الرئيسة الكورية بارك كون هيه، لضمان صدور الحكم قبل أن تتم إحالة رئيسة القضاة الحالية إلى التقاعد الشهر المقبل.

ووفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط فقد وجه الأطراف مطالبهم إلى الرئيس الكوري المكلف ورئيس الوزراء الكوري هوانغ كيو آهن، بتمديد فترة التفويض القانوني لفريق الادعاء الخاص الذي يتولى التحقيق في قضية إقالة الرئيسة، والتي من المقرر أن تنتهي في الثامن والعشرين من فبراير الحالي.

وطالبت المعارضة كذلك الرئيس المكلف باستخدام سلطاته القانونية المخولة له للسماح لفريق التحقيق الخاص بالقيام بتفتيش القصر الرئاسي للحصول على الأدلة التي تفيد سير التحقيق بالقضية.