"المعارك" ينفي صحة ما تم تداوله من إدراج جراحات السمنة ضمن التأمين الصحي

أشار إلى أنه سيتم دراسة النظام واللائحة ومعرفة مدى فائدة وإيجابيات الإدراج

نفى المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي ياسر المعارك صحة ما تم تداوله من إدراج عمليات السمنة ضمن وثيقة التأمين الصحي، وقال المعارك لـ"الإخبارية": الخبر الذي نشرته اليوم - أمس - إحدى الصحف الورقية غير صحيح، مؤكداً بأنه حتى الآن لم يصدر أي شيء يخص جراحات السمنة.

وأوضح: تلقينا طلباً من إحدى الجهات لإدراج أمراض السمنة ضمن منافع وثيقة التأمين. وأضاف: بعد أن يتم تزويدنا بالمعلومات المستفيضة عن حالات السمنة ونوعيتها ومدى الحاجة الماسة لها سيتم دراسة النظام واللائحة ومعرفة مدى فائدة وإيجابيات إدراج عمليات السمنة على سوق التأمين الصحي.

ولفت "المعارك" إلى أن السقف الأعلى لوثيقة التأمين الصحي الموحدة بالمجلس 500 ألف ريال تقدم عديد المنافع وخدمات الرعاية الصحية، مثل مصاريف الكشف الطبي والعلاج والأدوية والتنويم وعمليات الجراحة لليوم الواحد والولادة ومتابعة الحمل ورعاية الأمومة.

وأردف: وتغطي أيضاً نفقات الغسيل الكلوي بحد أعلى 100 ألف ريال، وعلاج الحالات النفسية الحادة بحد أعلى 15 ألف وعلاج الأسنان بحد أعلى 2000 ريال مشيراً إلى أن مجلس الضمان الصحي يقوم كل ثلاث سنوات بإعادة دراسة لائحة التأمين لتطويرها لتكون متواكبة مع متطلبات سوق التأمين الصحي.