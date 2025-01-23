"المعاوي" مديراً لمركز محافظة بيشة الإعلامي في "الجنادرية"

أصدر محافظ بيشة محمد بن سعيد بن سبره؛ قراراً بتكليف سياف بن فايز المعاوي؛ مديراً للمركز الإعلامي لمحافظة بيشة بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية.

ودعا ابن سبره؛ الجهات الإعلامية كافة ورجال الإعلام في بيشة، إلى التعاون مع المركز الإعلامي لإبراز الجهود والفعاليات المقامة بمقر محافظة بيشة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية، وإبراز الإرث الثقافي والتاريخي، وما تمتاز به المحافظة من خلال التغطيات الإعلامية والتقارير الصحفية.

وعبّر سياف المعاوي؛ عن شكره لمحافظ بيشة محمد بن سعيد بن سبره؛ على ثقته، راجياً أن يحقّق المركز الإعلامي للمحافظة بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية أهدافه المنشودة.

وبيّن المعاوي؛ أنه تمّ تخصيص مقر للمركز الإعلامي بمقر المحافظة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية، وسيتم توفير الوسائل التقنية كافة التي يحتاج إليها الزملاء الإعلاميون والجهات الإعلامية المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية.