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المغامسي: العلم الشرعي ينهى أن يلمز قتلى المطعم التركي المسلمين

أكد أنه ليس من مصلحة المسلمين أن يقوض الأمن في بلد إسلامي كبير كتركيا

 ندد إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة الشيخ صالح بن عواد المغامسي بالعمل الإرهابي الذي أودى بحياة 39 شخصاً وعشرات الجرحى والمصابين. مشدداً على أنَّ العلم الشرعي ينهى أن يلمز أولئك القتلى من المسلمين بأي طريقة كانت.
 
وقال المغامسي في برنامج تلفزيوني على قناة "اقرأ" -تعليقاً على ما حدث من عمل إرهابي في مطعم بأسطنبول التركية-: "أول ما يقال إنَّ تركيا دولة مسلمة وحاكمها حاكم مسلم، وليس من مصلحة المسلمين أن يقوض الأمن في بلد إسلامي كبير كتركيا".
 
وأضاف:" الدماء الموجودة كلها في ذلك المطعم بتلك الليلة كلها معصومة محترمة شرعاً، أمَّا أن يكون الذي تواجد مسلماً أو ذمياً مستأمناً على ماله، فلا يجوز لأحد أن يقتل أو يغدر تحت أي ذريعة كانت".
 
وشدد المغامسي على أنَّه لا يوجد مبرر شرعي واحد يأذن شرعاً بما قام به ذلك الذي تجرأ على سفك الدماء.
 
وأوضح المغامسي أنَّ من قتل وأصيب من المسلمين بتلك الليلة لا ريب أن يستغفر لهم ويدعى لهم بالرحمة ويظن بهم الخير. مضيفاً: "كونهم يقتلون في مطعم ولو قيل إنه كان على مقربة من ملهى، فكل ذلك لا يسوغ أبداً قتلهم، ولا يسوغ أبداً همزهم ولا لمزهم ولا التعرض لهم لا من قريب ولا من بعيد، فتلك أرواح فاضت إلى بارئها والله أرحم بكل مسلم من أبويه". داعياً الله لهم بالمغفرة والرحمة وأن يتقبلهم عنده وأن يجعل ما أصابهم تكفيراً لخطاياهم ورفعاً لدرجاتهم.
 

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المغامسي: العلم الشرعي ينهى أن يلمز قتلى المطعم التركي المسلمين
سبق

 ندد إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة الشيخ صالح بن عواد المغامسي بالعمل الإرهابي الذي أودى بحياة 39 شخصاً وعشرات الجرحى والمصابين. مشدداً على أنَّ العلم الشرعي ينهى أن يلمز أولئك القتلى من المسلمين بأي طريقة كانت.
 
وقال المغامسي في برنامج تلفزيوني على قناة "اقرأ" -تعليقاً على ما حدث من عمل إرهابي في مطعم بأسطنبول التركية-: "أول ما يقال إنَّ تركيا دولة مسلمة وحاكمها حاكم مسلم، وليس من مصلحة المسلمين أن يقوض الأمن في بلد إسلامي كبير كتركيا".
 
وأضاف:" الدماء الموجودة كلها في ذلك المطعم بتلك الليلة كلها معصومة محترمة شرعاً، أمَّا أن يكون الذي تواجد مسلماً أو ذمياً مستأمناً على ماله، فلا يجوز لأحد أن يقتل أو يغدر تحت أي ذريعة كانت".
 
وشدد المغامسي على أنَّه لا يوجد مبرر شرعي واحد يأذن شرعاً بما قام به ذلك الذي تجرأ على سفك الدماء.
 
وأوضح المغامسي أنَّ من قتل وأصيب من المسلمين بتلك الليلة لا ريب أن يستغفر لهم ويدعى لهم بالرحمة ويظن بهم الخير. مضيفاً: "كونهم يقتلون في مطعم ولو قيل إنه كان على مقربة من ملهى، فكل ذلك لا يسوغ أبداً قتلهم، ولا يسوغ أبداً همزهم ولا لمزهم ولا التعرض لهم لا من قريب ولا من بعيد، فتلك أرواح فاضت إلى بارئها والله أرحم بكل مسلم من أبويه". داعياً الله لهم بالمغفرة والرحمة وأن يتقبلهم عنده وأن يجعل ما أصابهم تكفيراً لخطاياهم ورفعاً لدرجاتهم.
 

03 يناير 2017 - 5 ربيع الآخر 1438
11:53 PM
أكد أنه ليس من مصلحة المسلمين أن يقوض الأمن في بلد إسلامي كبير كتركيا

المغامسي: العلم الشرعي ينهى أن يلمز قتلى المطعم التركي المسلمين

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
40
60,016

 ندد إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة الشيخ صالح بن عواد المغامسي بالعمل الإرهابي الذي أودى بحياة 39 شخصاً وعشرات الجرحى والمصابين. مشدداً على أنَّ العلم الشرعي ينهى أن يلمز أولئك القتلى من المسلمين بأي طريقة كانت.
 
وقال المغامسي في برنامج تلفزيوني على قناة "اقرأ" -تعليقاً على ما حدث من عمل إرهابي في مطعم بأسطنبول التركية-: "أول ما يقال إنَّ تركيا دولة مسلمة وحاكمها حاكم مسلم، وليس من مصلحة المسلمين أن يقوض الأمن في بلد إسلامي كبير كتركيا".
 
وأضاف:" الدماء الموجودة كلها في ذلك المطعم بتلك الليلة كلها معصومة محترمة شرعاً، أمَّا أن يكون الذي تواجد مسلماً أو ذمياً مستأمناً على ماله، فلا يجوز لأحد أن يقتل أو يغدر تحت أي ذريعة كانت".
 
وشدد المغامسي على أنَّه لا يوجد مبرر شرعي واحد يأذن شرعاً بما قام به ذلك الذي تجرأ على سفك الدماء.
 
وأوضح المغامسي أنَّ من قتل وأصيب من المسلمين بتلك الليلة لا ريب أن يستغفر لهم ويدعى لهم بالرحمة ويظن بهم الخير. مضيفاً: "كونهم يقتلون في مطعم ولو قيل إنه كان على مقربة من ملهى، فكل ذلك لا يسوغ أبداً قتلهم، ولا يسوغ أبداً همزهم ولا لمزهم ولا التعرض لهم لا من قريب ولا من بعيد، فتلك أرواح فاضت إلى بارئها والله أرحم بكل مسلم من أبويه". داعياً الله لهم بالمغفرة والرحمة وأن يتقبلهم عنده وأن يجعل ما أصابهم تكفيراً لخطاياهم ورفعاً لدرجاتهم.
 

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