"المغامسي": تقبل الناس لإعلان الميزانية دليل توفيق القيادة ووعي الشعب

قال: العناية بالفقراء مخالفة للرأسمالية وحفظ مكتسبات القادرين مخالفة للشيوعية

قال إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، صالح بن عوّاد المغامسي، ‏‏أن تقبلُ النَّاسِ لإعلان الميزانية كان حسناً جداً ولله الحمد، وفِي هذا دلالة على توفيق القيادة ووعي الشعب.

وأشار إلى أن العناية بالفقراء وصية ربانية ومخالفة للرأسمالية، وأن الحفاظ على مكتسبات القادرين عدل قرآني ومخالفة للشيوعية.

واختتم "المغامسي" قائلاً: "‏الخيرُ حيث يضعه الله ويبارك فيه، فاللهّم بارك لنا فيما رزقتنا، واحفظ بلادنا من كل سوء، وعمّ بالخير ديار المسلمين".