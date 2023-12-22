النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
الدولة تنجح في خفض عجز ميزانية 2016 إلى 297 ملياراً و "سبق" تنشر التفاصيل

خادم الحرمين يقر ميزانية 2017 بإنفاق 890 ملياراً

المغامسي: جميعنا مؤتمنون على هذا الوطن وليس كل من رفع راية الإصلاح صادقاً

شدد على أهمية رفع مستوى الوعي لدى الجميع للتصدي لحملات المرجفين ضد المملكة

 حمّل الشيخ صالح بن عوّاد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة الجميع بلا استثناء مسؤولية حماية هذا الوطن والمحافظة على أمنه واستقراره ومكتسباته.
 
وشدد على أهمية رفع مستوى الوعي والرقابة الذاتية والوقاية الثقافية لدى الجميع للتصدي لحملات الإرجاف والمرجفين ضد المملكة وقادتها عبر مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي.
 
وأوضح في كلمته في نادي القصيم الأدبي حول "الإرجاف مفهومه الشرعي وأثره الاجتماعي " برعاية أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمس بأن من يطلقون حملات الإرجاف في مواقع التواصل ضد المملكة إما دافعهم الغل والبغضاء لما يرونه في هذه البلاد ملكاً حكومة وشعباً من تمسك وحمل لراية السنة، أو الحسد والحقد تجاه قادة هذه البلاد وولاة أمرها الذين كتب الله لهم ببيعة شرعية أن يكونوا حكاماً على هذه الديار المباركة والبلاد المقدسة؛ فتراهم يحاولون كذباً أن يحيّدوا الشعب لصنع جدار عازل بينهم وبين قيادتهم.  
 
وشدد المغامسي على مسؤولية الجميع تجاه هذه البلاد وأمنها قائلاً " يجب أن نعلم أننا جميعاً بلا استثناء مؤتمنون على هذا الوطن وهذه البلاد وهذه المنابر التي نصعدها وهذه المحاريب التي نصلي فيها وهذه الصحف نكتب فيها، والمجالس العامة والخاصة التي نأتيها".
 
وأضاف: لا ينبغي لأحدنا أن يكون معول هدم لأمته يغرر به حتى يتصدر في مجلس ويسمع منه ويقدم، وهو لا يدري أنه يقوض أمة ويهدم فينبغي أن يوقف.
 
ولفت إلى أنه: ليس كل من رفع راية الإصلاح صادقاً، موضحاً أن الإصلاح له أهله وله طريقته، وإن لم يجتمع الأمران فلا إصلاح، وأردف: حتى لو جاء رجل من أهل الإصلاح ولم يلتزم الطريق الشرعي فلا يقبل منه، ومن التزم الطريق وهو غير متمكن في القدرة على الإصلاح فهو كذلك لا يقبل منه.
 

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
المغامسي: جميعنا مؤتمنون على هذا الوطن وليس كل من رفع راية الإصلاح صادقاً
سبق

 حمّل الشيخ صالح بن عوّاد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة الجميع بلا استثناء مسؤولية حماية هذا الوطن والمحافظة على أمنه واستقراره ومكتسباته.
 
وشدد على أهمية رفع مستوى الوعي والرقابة الذاتية والوقاية الثقافية لدى الجميع للتصدي لحملات الإرجاف والمرجفين ضد المملكة وقادتها عبر مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي.
 
وأوضح في كلمته في نادي القصيم الأدبي حول "الإرجاف مفهومه الشرعي وأثره الاجتماعي " برعاية أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمس بأن من يطلقون حملات الإرجاف في مواقع التواصل ضد المملكة إما دافعهم الغل والبغضاء لما يرونه في هذه البلاد ملكاً حكومة وشعباً من تمسك وحمل لراية السنة، أو الحسد والحقد تجاه قادة هذه البلاد وولاة أمرها الذين كتب الله لهم ببيعة شرعية أن يكونوا حكاماً على هذه الديار المباركة والبلاد المقدسة؛ فتراهم يحاولون كذباً أن يحيّدوا الشعب لصنع جدار عازل بينهم وبين قيادتهم.  
 
وشدد المغامسي على مسؤولية الجميع تجاه هذه البلاد وأمنها قائلاً " يجب أن نعلم أننا جميعاً بلا استثناء مؤتمنون على هذا الوطن وهذه البلاد وهذه المنابر التي نصعدها وهذه المحاريب التي نصلي فيها وهذه الصحف نكتب فيها، والمجالس العامة والخاصة التي نأتيها".
 
وأضاف: لا ينبغي لأحدنا أن يكون معول هدم لأمته يغرر به حتى يتصدر في مجلس ويسمع منه ويقدم، وهو لا يدري أنه يقوض أمة ويهدم فينبغي أن يوقف.
 
ولفت إلى أنه: ليس كل من رفع راية الإصلاح صادقاً، موضحاً أن الإصلاح له أهله وله طريقته، وإن لم يجتمع الأمران فلا إصلاح، وأردف: حتى لو جاء رجل من أهل الإصلاح ولم يلتزم الطريق الشرعي فلا يقبل منه، ومن التزم الطريق وهو غير متمكن في القدرة على الإصلاح فهو كذلك لا يقبل منه.
 

21 ديسمبر 2016 - 22 ربيع الأول 1438
12:29 AM
اخر تعديل
22 ديسمبر 2016 - 23 ربيع الأول 1438
07:17 PM
شدد على أهمية رفع مستوى الوعي لدى الجميع للتصدي لحملات المرجفين ضد المملكة

المغامسي: جميعنا مؤتمنون على هذا الوطن وليس كل من رفع راية الإصلاح صادقاً

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
3
9,627

 حمّل الشيخ صالح بن عوّاد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة الجميع بلا استثناء مسؤولية حماية هذا الوطن والمحافظة على أمنه واستقراره ومكتسباته.
 
وشدد على أهمية رفع مستوى الوعي والرقابة الذاتية والوقاية الثقافية لدى الجميع للتصدي لحملات الإرجاف والمرجفين ضد المملكة وقادتها عبر مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي.
 
وأوضح في كلمته في نادي القصيم الأدبي حول "الإرجاف مفهومه الشرعي وأثره الاجتماعي " برعاية أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمس بأن من يطلقون حملات الإرجاف في مواقع التواصل ضد المملكة إما دافعهم الغل والبغضاء لما يرونه في هذه البلاد ملكاً حكومة وشعباً من تمسك وحمل لراية السنة، أو الحسد والحقد تجاه قادة هذه البلاد وولاة أمرها الذين كتب الله لهم ببيعة شرعية أن يكونوا حكاماً على هذه الديار المباركة والبلاد المقدسة؛ فتراهم يحاولون كذباً أن يحيّدوا الشعب لصنع جدار عازل بينهم وبين قيادتهم.  
 
وشدد المغامسي على مسؤولية الجميع تجاه هذه البلاد وأمنها قائلاً " يجب أن نعلم أننا جميعاً بلا استثناء مؤتمنون على هذا الوطن وهذه البلاد وهذه المنابر التي نصعدها وهذه المحاريب التي نصلي فيها وهذه الصحف نكتب فيها، والمجالس العامة والخاصة التي نأتيها".
 
وأضاف: لا ينبغي لأحدنا أن يكون معول هدم لأمته يغرر به حتى يتصدر في مجلس ويسمع منه ويقدم، وهو لا يدري أنه يقوض أمة ويهدم فينبغي أن يوقف.
 
ولفت إلى أنه: ليس كل من رفع راية الإصلاح صادقاً، موضحاً أن الإصلاح له أهله وله طريقته، وإن لم يجتمع الأمران فلا إصلاح، وأردف: حتى لو جاء رجل من أهل الإصلاح ولم يلتزم الطريق الشرعي فلا يقبل منه، ومن التزم الطريق وهو غير متمكن في القدرة على الإصلاح فهو كذلك لا يقبل منه.
 

شارك برأيك
15
33

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

1 %

1 %

20 ديسمبر
1,886
1200

1200

17 ديسمبر
5,362
600 مليون

600 مليون

16 ديسمبر
3,740
63 ألفاً

63 ألفاً

13 ديسمبر
4,074

كاريكاتير

مقاضي رمضان

المقالات

أرجوك لا تغْتَل اختلافي

أرجوك لا تغْتَل اختلافي

روان بالخير
مقدساتنا وحدودنا خط أحمر يا....!!

مقدساتنا وحدودنا خط أحمر يا....!!

حسن آل عمره
في ملعب العباسيين " حفل توديع أوباما"

في ملعب العباسيين " حفل توديع أوباما"

يحيى الشمري
الطريق إلى هيئة كبار العلماء.. جامعة الإمام مسلكاً

الطريق إلى هيئة كبار العلماء.. جامعة الإمام مسلكاً

أحمد الركبان
العواصم المأسورة والقواصم المنظورة!

العواصم المأسورة والقواصم المنظورة!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
حلب ضحية مجلس الأمن

حلب ضحية مجلس الأمن

مبارك آل عاتي
حلب ضحية مجلس الأمن

حلب ضحية مجلس الأمن

مبارك آل عاتي
حلب تُدمَّر وأبناؤها يُنحرون!

حلب تُدمَّر وأبناؤها يُنحرون!

صالح مطر الغامدي
إلى كل فتاة وشاب

إلى كل فتاة وشاب

صالح المسلّم
ما قالته فتاة التحلية!

ما قالته فتاة التحلية!

منيرة آل سليمان

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017
#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2016

تصميم و برمجة     استضافة