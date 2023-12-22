نفى الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، حصوله على درجة الماجستير أو الدكتوراه، وقال إن ما يُشاع عنه بحصوله على لقب "دكتور" غير صحيح. وأكد أنه لم يكن طموحه أن يكون ضمن الطلاب الأوائل طيلة دراسته حتى وصوله للمرحلة الجامعية، التي تخصص فيها في مجال اللغة العربية. وتحدث المغامسي في ديوانية العمري في بريدة عن التأثير الإيجابي للقراءة والاطلاع على شخصيته وتكوينه العلمي والمعرفي، وأشار في هذا الصدد: كنت أقرأ قبل المرحلة الجامعية بنهم في الكثير من الكتب والمجلات السياسية خاصة، وغيرها. ولفت المغامسي إلى عدم حرصه على التفوق الدراسي، وقال: لم أكن متفوقًا دراسيًّا، ولم أحصل على تقدير امتياز في مراحلي الدراسية كلها، ولا أذكر أنني أخذت علامة كاملة في أي مادة في دراستي من المرحلة الابتدائية إلى الجامعة إلا مرة واحدة (يظهر جاءت سهوًا) في مادة الحديث عندما كنتُ أدرس في المعهد العلمي. وأوضح المغامسي: كنت أعتمد كثيرًا على فهمي؛ ولذلك كنت لا أبالي بالكتب الدراسية، ولم أكن أطمح يومًا إلى أن أكون من بين الطلاب الأوائل، ولم أحصل يومًا في حياتي على ترتيب من بين الطلاب الأوائل. واستعاد الشيخ المغامسي مشاركته في الكويت عام 1404 ضمن ملتقى خليجي ثقافي لطلاب الجامعات، التي أثرت تجربته وشخصيته، وقال: شعرت بأنني أمتلك قوة وشيئًا في الفهم؛ إذ كنت أتكلم ارتجالاً في المنتديات التي أشارك فيها، بينما كان غيري يتحدث من ورق. ولفت إلى أنه كان في أواخر المرحلة المتوسطة يتكسب من خلال كتابته خطابات للحجاج؛ لعدم توافر وسائل الاتصالات في ذلك الوقت.

المغامسي: لم أكن متفوقًا دراسيًّا.. ولم أحصل على تقدير امتياز خلال دراساتي عبدالحكيم شار سبق 2016-12-21 نفى الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، حصوله على درجة الماجستير أو الدكتوراه، وقال إن ما يُشاع عنه بحصوله على لقب "دكتور" غير صحيح.



وأكد أنه لم يكن طموحه أن يكون ضمن الطلاب الأوائل طيلة دراسته حتى وصوله للمرحلة الجامعية، التي تخصص فيها في مجال اللغة العربية.



وتحدث المغامسي في ديوانية العمري في بريدة عن التأثير الإيجابي للقراءة والاطلاع على شخصيته وتكوينه العلمي والمعرفي، وأشار في هذا الصدد: كنت أقرأ قبل المرحلة الجامعية بنهم في الكثير من الكتب والمجلات السياسية خاصة، وغيرها.



ولفت المغامسي إلى عدم حرصه على التفوق الدراسي، وقال: لم أكن متفوقًا دراسيًّا، ولم أحصل على تقدير امتياز في مراحلي الدراسية كلها، ولا أذكر أنني أخذت علامة كاملة في أي مادة في دراستي من المرحلة الابتدائية إلى الجامعة إلا مرة واحدة (يظهر جاءت سهوًا) في مادة الحديث عندما كنتُ أدرس في المعهد العلمي.



وأوضح المغامسي: كنت أعتمد كثيرًا على فهمي؛ ولذلك كنت لا أبالي بالكتب الدراسية، ولم أكن أطمح يومًا إلى أن أكون من بين الطلاب الأوائل، ولم أحصل يومًا في حياتي على ترتيب من بين الطلاب الأوائل.



واستعاد الشيخ المغامسي مشاركته في الكويت عام 1404 ضمن ملتقى خليجي ثقافي لطلاب الجامعات، التي أثرت تجربته وشخصيته، وقال: شعرت بأنني أمتلك قوة وشيئًا في الفهم؛ إذ كنت أتكلم ارتجالاً في المنتديات التي أشارك فيها، بينما كان غيري يتحدث من ورق.



ولفت إلى أنه كان في أواخر المرحلة المتوسطة يتكسب من خلال كتابته خطابات للحجاج؛ لعدم توافر وسائل الاتصالات في ذلك الوقت.



21 ديسمبر 2016 - 22 ربيع الأول 1438 11:44 PM

قال: لا أحمل لقب دكتور.. ولم أحصل على الماجستير أو الدكتوراه

المغامسي: لم أكن متفوقًا دراسيًّا.. ولم أحصل على تقدير امتياز خلال دراساتي





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نفى الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، حصوله على درجة الماجستير أو الدكتوراه، وقال إن ما يُشاع عنه بحصوله على لقب "دكتور" غير صحيح.



وأكد أنه لم يكن طموحه أن يكون ضمن الطلاب الأوائل طيلة دراسته حتى وصوله للمرحلة الجامعية، التي تخصص فيها في مجال اللغة العربية.



وتحدث المغامسي في ديوانية العمري في بريدة عن التأثير الإيجابي للقراءة والاطلاع على شخصيته وتكوينه العلمي والمعرفي، وأشار في هذا الصدد: كنت أقرأ قبل المرحلة الجامعية بنهم في الكثير من الكتب والمجلات السياسية خاصة، وغيرها.



ولفت المغامسي إلى عدم حرصه على التفوق الدراسي، وقال: لم أكن متفوقًا دراسيًّا، ولم أحصل على تقدير امتياز في مراحلي الدراسية كلها، ولا أذكر أنني أخذت علامة كاملة في أي مادة في دراستي من المرحلة الابتدائية إلى الجامعة إلا مرة واحدة (يظهر جاءت سهوًا) في مادة الحديث عندما كنتُ أدرس في المعهد العلمي.



وأوضح المغامسي: كنت أعتمد كثيرًا على فهمي؛ ولذلك كنت لا أبالي بالكتب الدراسية، ولم أكن أطمح يومًا إلى أن أكون من بين الطلاب الأوائل، ولم أحصل يومًا في حياتي على ترتيب من بين الطلاب الأوائل.



واستعاد الشيخ المغامسي مشاركته في الكويت عام 1404 ضمن ملتقى خليجي ثقافي لطلاب الجامعات، التي أثرت تجربته وشخصيته، وقال: شعرت بأنني أمتلك قوة وشيئًا في الفهم؛ إذ كنت أتكلم ارتجالاً في المنتديات التي أشارك فيها، بينما كان غيري يتحدث من ورق.



ولفت إلى أنه كان في أواخر المرحلة المتوسطة يتكسب من خلال كتابته خطابات للحجاج؛ لعدم توافر وسائل الاتصالات في ذلك الوقت.

