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المغرب تسعى لهزيمة الكونغو.. وتوجو أمام ساحل العاج

في اليوم الثالث من بطولة إفريقيا

تستكمل مباريات دور المجموعات من كأس إفريقيا المقامة حاليًا في الجابون بمواجهتين، يلعب في أولاها ساحل العاج أمام توجو في السابعة مساء، وفي العاشرة يلعب المغرب أمام الكونغو.
 
ساحل العاج - توجو
يتطلع منتخب ساحل العاج إلى ضربة بداية قوية في رحلة الدفاع عن لقبه القاري عندما يلتقي نظيره توجو في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة.
ورغم الفارق الكبير في التاريخ بين الفريقين؛ إذ أحرز أفيال كوت ديفوار لقب البطولة مرتين، منهما لقب النسخة الماضية في غينيا الاستوائية، فيما عبر المنتخب التوجولي الدور الأول للبطولة مرة واحدة سابقة، كانت في نسخة 2013 بجنوب إفريقيا، يدرك المنتخب الإيفواري مدى صعوبة المواجهة التي تنتظره أمام صقور توجو.
 
المغرب - الكونغو
يستهل المنتخب المغربي مشواره في بطولة كأس الأمم الإفريقية في الجابون اليوم الاثنين بمواجهة قوية أمام الكونغو الديمقراطية في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة.


ويرفع الفريقان شعار لا بديل عن الفوز في المباراة من أجل قطع خطوة مهمة في طريق التأهل إلى دور الثمانية عن المجموعة الثالثة، التي تضم أيضًا كوت ديفوار وتوجو.


وستكون تلك المواجهة هي الخامسة بين المنتخبين في كأس الأمم الإفريقية؛ إذ انتهت 3 مواجهات سابقة بينهما بالتعادل بنتيجة واحدة 1-1، بينما كان الفوز من نصيب المغرب في نسخة 1976 بهدف دون رد.


ويعاني المنتخب المغربي كثرة الغيابات في صفوفه بسبب الإصابة؛ إذ يفتقد جهود يونس بلهندة نجم نيس الفرنسي، وأسامة طنان لاعب سانت إتيان الفرنسي، ونور الدين امرابط لاعب واتفورد الإنجليزي، وسفيان بوفال لاعب ساوثهامبتون الإنجليزي. 
 

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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المغرب تسعى لهزيمة الكونغو.. وتوجو أمام ساحل العاج
سبق

تستكمل مباريات دور المجموعات من كأس إفريقيا المقامة حاليًا في الجابون بمواجهتين، يلعب في أولاها ساحل العاج أمام توجو في السابعة مساء، وفي العاشرة يلعب المغرب أمام الكونغو.
 
ساحل العاج - توجو
يتطلع منتخب ساحل العاج إلى ضربة بداية قوية في رحلة الدفاع عن لقبه القاري عندما يلتقي نظيره توجو في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة.
ورغم الفارق الكبير في التاريخ بين الفريقين؛ إذ أحرز أفيال كوت ديفوار لقب البطولة مرتين، منهما لقب النسخة الماضية في غينيا الاستوائية، فيما عبر المنتخب التوجولي الدور الأول للبطولة مرة واحدة سابقة، كانت في نسخة 2013 بجنوب إفريقيا، يدرك المنتخب الإيفواري مدى صعوبة المواجهة التي تنتظره أمام صقور توجو.
 
المغرب - الكونغو
يستهل المنتخب المغربي مشواره في بطولة كأس الأمم الإفريقية في الجابون اليوم الاثنين بمواجهة قوية أمام الكونغو الديمقراطية في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة.


ويرفع الفريقان شعار لا بديل عن الفوز في المباراة من أجل قطع خطوة مهمة في طريق التأهل إلى دور الثمانية عن المجموعة الثالثة، التي تضم أيضًا كوت ديفوار وتوجو.


وستكون تلك المواجهة هي الخامسة بين المنتخبين في كأس الأمم الإفريقية؛ إذ انتهت 3 مواجهات سابقة بينهما بالتعادل بنتيجة واحدة 1-1، بينما كان الفوز من نصيب المغرب في نسخة 1976 بهدف دون رد.


ويعاني المنتخب المغربي كثرة الغيابات في صفوفه بسبب الإصابة؛ إذ يفتقد جهود يونس بلهندة نجم نيس الفرنسي، وأسامة طنان لاعب سانت إتيان الفرنسي، ونور الدين امرابط لاعب واتفورد الإنجليزي، وسفيان بوفال لاعب ساوثهامبتون الإنجليزي. 
 

16 يناير 2017 - 18 ربيع الآخر 1438
07:00 AM
في اليوم الثالث من بطولة إفريقيا

المغرب تسعى لهزيمة الكونغو.. وتوجو أمام ساحل العاج

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تستكمل مباريات دور المجموعات من كأس إفريقيا المقامة حاليًا في الجابون بمواجهتين، يلعب في أولاها ساحل العاج أمام توجو في السابعة مساء، وفي العاشرة يلعب المغرب أمام الكونغو.
 
ساحل العاج - توجو
يتطلع منتخب ساحل العاج إلى ضربة بداية قوية في رحلة الدفاع عن لقبه القاري عندما يلتقي نظيره توجو في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة.
ورغم الفارق الكبير في التاريخ بين الفريقين؛ إذ أحرز أفيال كوت ديفوار لقب البطولة مرتين، منهما لقب النسخة الماضية في غينيا الاستوائية، فيما عبر المنتخب التوجولي الدور الأول للبطولة مرة واحدة سابقة، كانت في نسخة 2013 بجنوب إفريقيا، يدرك المنتخب الإيفواري مدى صعوبة المواجهة التي تنتظره أمام صقور توجو.
 
المغرب - الكونغو
يستهل المنتخب المغربي مشواره في بطولة كأس الأمم الإفريقية في الجابون اليوم الاثنين بمواجهة قوية أمام الكونغو الديمقراطية في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة.


ويرفع الفريقان شعار لا بديل عن الفوز في المباراة من أجل قطع خطوة مهمة في طريق التأهل إلى دور الثمانية عن المجموعة الثالثة، التي تضم أيضًا كوت ديفوار وتوجو.


وستكون تلك المواجهة هي الخامسة بين المنتخبين في كأس الأمم الإفريقية؛ إذ انتهت 3 مواجهات سابقة بينهما بالتعادل بنتيجة واحدة 1-1، بينما كان الفوز من نصيب المغرب في نسخة 1976 بهدف دون رد.


ويعاني المنتخب المغربي كثرة الغيابات في صفوفه بسبب الإصابة؛ إذ يفتقد جهود يونس بلهندة نجم نيس الفرنسي، وأسامة طنان لاعب سانت إتيان الفرنسي، ونور الدين امرابط لاعب واتفورد الإنجليزي، وسفيان بوفال لاعب ساوثهامبتون الإنجليزي. 
 

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