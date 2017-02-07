المفتي العام للمملكة يستقبل العلماء والدعاة والمفكرين ضيوف الجنادرية 31

في دار البحوث والإفتاء

استقبل سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، في دار البحوث والإفتاء أمس ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله من العلماء والدعاة والمفكرين المشاركين في المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 31"، وذلك بحضور عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان.



وخلال الاستقبال ألقى سماحة المفتي العام للمملكة كلمة، رحب فيها بالضيوف، وأكد أهمية التواصل بين العلماء لخدمة الإسلام والمسلمين، والتمسك بشريعة الإسلام وأخلاقها وآدابها وجميع مقتضياتها، وتقديم النصح.



وعبَّر سماحة المفتي العام للمملكة عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي عهده الأمين، ولسمو ولي ولي العهد، ولوزير الحرس الوطني رئيس اللجنة العليا للمهرجان.



وألقى سماحة المفتي العام للجمهورية الموريتانية، الشيخ أحمد المرابط، كلمة، شكر فيها الجميع على كرم الضيافة وحسن الوفادة وإحكام الترتيب والتنظيم.



ورحب عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان - من جهته - بالعلماء والدعاة والمفكرين، وأكد أن المملكة تدعم الدعاة إلى الله، وتقف معهم، معربًا عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين، ولوزير الحرس الوطني رئيس اللجنة العليا للمهرجان الوطني للتراث والثقافة.

